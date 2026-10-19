Disney quiso enterrar al protagonista inesperado de 'Hoppers'. Todo cambió cuando en Pixar montaron su propia revolución de tapadillo

Este año Pixar ha vuelto por todo lo alto con 'Hoppers', que ha demostrado que en el estudio todavía tienen mucha mecha y mucha creatividad con la que seguir sorprendiéndonos. Gran parte de su éxito es el humor slapstick, fresco y, en ciertas ocasiones, hasta un tanto bruto, y que fue clave para atraer la atención hacia la película cuando ni siquiera Disney daba demasiado por ella.

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Durante la promoción de 'Hoppers', Tom el Lagarto, uno de los personajes secundarios del bosque, terminó convirtiéndose en todo un fenómeno viral. El clip promocional mostraba a Tom machacando el botón del lagarto en un teléfono, con una voz robótica repitiendo incansablemente "LAGARTO, LAGARTO, LAGARTO", y se volvió un meme a toda pastilla.

Este clip viral fue clave para promocionar 'Hoppers', pero lo cierto es que Disney no tenía demasiada fe en Tom para anunciar la película. Desde Pixar habían propuesto que este gag formase parte del anuncio de 'Hoppers' en la convención D23, pero en Disney pasaron de largo.

"No les culpo, porque si estás tratando de vender esta película... Quiero decir, yo no querría usar un lagarto para promocionarlo", admitió el director Daniel Chong en View Conference, como recogen desde Cartoon Brew. "No salen castores en esto, y Tom realmente no sale demasiado en esta película".

Aún así, los creadores de la película sabían que el video tenía potencial, y que era divertidísimo. Así que la productora Nicole Paradis Gindle arregló las cosas para que los animadores pudieran trabajar en él de tapadillo cuando sacasen un momento durante su trabajo principal en la producción.

En Disney de hecho decidieron esconderlo a plena vista. Originalmente el clip de Tom el Lagarto se fue al final de los créditos de 'Elio' y desde Pixar se hicieron a la idea de que nadie iba a verlo. Hasta que alguien se quedó hasta el final, lo grabó, lo subió a YouTube, el video fue reposteado varias veces, y el resto es historia. Memes de todo tipo, remixes, tatuajes, y hasta cosplay. Una campaña de marketing de ensueño que pasó por accidente, y a pesar de la oposición de Disney.

"En un mundo de IPs conocidas y franquicias, encontramos este pequeño truco para ayudar a Hoppers, nuestra película original, a levantar su perfil con el público antes de que saliera", explicó la productora, que también es consciente de que es un fenómeno irrepetible: "Crear un meme no es algo que se pueda planificar. Pero definitivamente ha abierto los ojos al departamento de marketing de Disney y Pixar a la nueva posibilidad de cómo crear una consciencia de marca para películas originales".

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