Hideo Kojima y Disney unen fuerzas para un anime de 'Death Stranding', y han encontrado el director perfecto en un veterano de 'Dragon Ball'

Hideo Kojima no mentía cuando avisó que quería expandir el universo de 'Death Stranding' a lo grande, y ya tiene en marcha una película de acción real con A24 y también un anime llamado 'Death Stranding Mosquito', que dejó ver su primer vistazo hace un par de meses. Eso sí, parece que Kojima no se va a conformar con un solo anime, y ya se ha confirmado que tiene en marcha 'Death Stranding Isolations'.

La saga crece

'Death Stranding Isolations' será otra historia ambientada en el universo del videojuego, aunque a diferencia de 'Mosquito' será un anime tradicional con animación 2D. Se ha confirmado su producción durante el evento Disney APAC Showcase en Hong Kong, en el que la compañía ha ido presentando sus próximos proyectos, y se ha dejado ver una primerísima imagen promocional de los protagonistas.

El anime se centrará en una historia original separado de la narrativa principal del juego de 'Death Stranding', y seguirá a dos jóvenes que se embarcan en una aventura, aunque el chico parece tener algún tipo de vendetta contra Sam Bridges.

Todavía no se han desvelado demasiados detalles sobre la trama, aunque desde Disney confirman que el nuevo anime de 'Death Stranding' llegará directamente a Disney+. Y mientras se mojan un poquito más con la fecha de estreno concreta, sí que sabemos que aterrizará a lo largo de 2027.

E&H Production, el estudio de Sunghoo Park, se encargará de la animación. Es un estudio muy joven, pero ya nos ha dejado muestras muy prometedoras con la animación de 'Ninja Kamui' y el corto 'Monsters: El infierno del dragón', con lo que puede salir algo muy jugoso de aquí. Al mando del proyecto tenemos a Takayuki Sano, un veterano legendario con décadas de carrera a sus espaldas como animador y director de animación en ''Dragon Ball', 'Shingeki no Kyojin' y 'Jujutsu Kaisen', entre otros muchos animes.

Sano se estrena como director con 'Death Stranding Isolations', que también contará con el propio Kojima como productor ejecutivo y con concept art original del diseñador Ilya Kuvshinov.

