El anime de 'Death Stranding' desvela su primer trailer, y Hideo Kojima quiere demostrar que su videojuego tiene mucho que ofrecer más allá de Sam Bridges

'Death Stranding' ha sido el gran éxito reciente de Hideo Kojima, y ya sabemos que no se va a quedar solamente en el terreno de los videojuegos. A24 prepara una película en acción real, pero también está en marcha un anime original para seguir explorando el fascinante (y perturbador) mundo de 'Death Stranding' más allá de la historia principal del juego.

Cambiamos el foco

Ya hace unos meses el propio Kojima confirmó que estaban trabajando en una adaptación a anime, y parece que siguiendo la estela de 'Cyberpunk: Edgerunners' en lugar de limitarse a adaptar 'Death Stranding' van an optar por una historia original.

Así tenemos por delante 'Death Stranding Mosquito', que el propio Kojima ha descrito como "una historia secundaria al azar" dentro de su universo. Y es una opción ideal para explorar otros temas más allá de las tramas de Sam Bridges y presentar otros personajes. Además, Kojima funciona de miedo cuando se le da libertad para crear, y con una historia secundaria puede lucir todas las ideas que quizás se le quedaron en el tintero en los videojuegos.

Ya el primer tráiler sugiere que el anime no se va a alejar de los temas surrealistas e inquietantes del videojuego, así que queda por ver qué tiene que ofrecer a los nuevos fans y a los más veteranos. A título personal tengo que decir que no me convence mucho el acabado de animación CGI de los personajes, pero habrá que darle una oportunidad.

ABC Animation Studio se está encargando de la animación. Como director de 'Death Stranding Mosquito' a Hiroshi Miyamoto, un veterano de la franquicia 'Precure', mientras que el guionista es Aaron Guzikowski, conocido por su trabajo en 'The Red Road' y 'Raised by Wolves'.

