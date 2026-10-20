La Batman de Ben Affleck iba a inspirarse en un clásico de David Fincher: Joe Manganiello desvela la salvaje trama de la película cancelada por DC

Hace unos días os contábamos los motivos que nos han impedido volver a disfrutar de la presencia del Deathstroke, el icónico enemigo de Batman, interpretado por Joe Manganiello brevísimamente en el ya difunto DC Extended Universe capitaneado —hasta que se torcieron las cosas— por Zack Snyder. Hoy, gracias al actor, podemos volver a soñar con lo que pudo ser y nunca llegó a materializarse.

Lo que pudo ser y no fue

Tal y como recoge la gente de Entertainment Weekly, Manganiello ha decidido aportar unos cuantos detalles sobre el proyecto cuya cancelación acabó con cualquier atisbo de esperanza que le podía quedar para volverse a poner en la piel del asesino de Gotham City: una película de Batman dirigida por Ben Affleck que, según el intérprete, iba a ser "Una versión de superhéroes de la película de David Fincher 'The Game'".

En ella hubiésemos visto cómo Deathstroke "desmantela toda la vida de Batman" después de que le hagan creer que el superhéroemató a su hijo. Su modus operandi hubiese pasado por asesinar al Comisario Gordon, tomar como rehén a Alfred y colarse en la Batcueva, llegando a estar "a punto de matar tanto a Batman como a Batgirl antes de que ambos lograran escapar en un tren de superficie".

El bueno de Joe ha explicado que la película hubiese terminado con "un enfrentamiento culminante uno contra uno por las calles de Gotham".

A mí me pareció una buena idea. Le dije a Ben lo fantásticas que me parecían sus películas, sobre todo The Town, y lo mucho que deseaba ver su versión de una película de Batman que ganara el Óscar a la mejor película.

Finalmente, como todos sabemos, el proyecto terminó saliendo rana y quedándose en el tintero, ayudando probablemente a dejar a Affleck con un sabor de boca aún más amargo que el que experimentó con los reshoots de Liga de la Justicia, momento que, recordemos, ha calificado como "el punto más bajo de mi carrera".

La experiencia de Liga de la Justicia fue muy negativa por muchas razones diferentes, algunas de las cuales tenían que ver con mi situación personal y otras con la tragedia que ocurrió en aquel momento. Aprendí cómo no hay que hacer una película así, que es donde el estudio entra en conflicto con el cineasta. Realmente estás cometiendo un error. Me alegré mucho y me sentí muy satisfecho de que Zack pudiera estrenar [su versión a través del Snyder Cut]. Fue genial de cojones. Me alegré mucho por él. Fue una mierda que lo apartaran de esa película y que tuviéramos que hacer esos rodajes adicionales. Si quieres saber cuál fue el punto más bajo de mi carrera, fue ese.

James Gunn, haz tu magia y rescata al Deathstroke de Manganiello.

En Espinof | Todas las películas de Zack Snyder ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2026