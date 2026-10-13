"Ese fue el punto más bajo de mi carrera". Ben Affleck desvela qué pasó realmente durante su estancia en DC y por qué renunció a Batman

Si lo piensas en frío, es de traca: estás rodando una gigantesca película perfectamente armada en tu cabeza hasta que, de pronto, tu hija se suicida. Entonces sales del puesto de director, dando instrucciones al estudio sobre cómo terminar la cinta mientras tú te dedicas a sanar. El estudio, en su lugar, permite que la persona que entre haga modificaciones a mansalva, vuelva a rodar media cinta y cambie el tono y los personajes de la misma. Dicho de otra manera: poco se enfadó Zack Snyder para la jugarreta que le hicieron en Warner.

Bat-fondo del pozo

Desde luego, los actores sabían que los reshoots estaban fastidiando la película, y Ben Affleck en particular aún se la tiene jurada a Joss Whedon y al estudio, como ha desvelado en el podcast Happy Sad Confused: "La experiencia de 'Liga de la justicia' fue muy negativa por muchísimas razones, algunas de las cuales tienen que ver con dónde estaba personalmente y otras con la tragedia que ocurrió en ese momento. Vi cómo no hay que hacer una película como esa, donde el estudio está en conflicto con el director".

Estás cometiendo un error. Me alegré mucho de que Zack pudiera lanzar su Snyder Cut, eso fue increíble, joder. Estaba realmente contento por él. Fue una mierda que le sacaran de su película y los reshoots que hicimos. Ese fue el punto más bajo de mi carrera.

El propio Snyder explicó hace poco que el guion de los reshoots pasaba de las 60 páginas, y aún no ha tenido las fuerzas de ver la masacre de Whedon. Affleck lo vivió desde otro punto de vista: "El suicidio de alguien lo eclipsa todo. La manera en la que fue, pensé, usada como excusa para reemplazar a Zack fue una de las cosas más asquerosas que he visto. Fue repugnante. El ambiente del set durante los reshoots fue 'Guau, esto no puede ser más asqueroso'. Yo estaba bebiendo mucho... y me acababa de divorciar. Fue una época difícil para mí en lo personal, pero eso, aunque doloroso, no afectó a la película".

Después de esta experiencia, Affleck renunció al cine de superhéroes, a pesar de que su nombre sonaba como el primero para hacer 'The Batman'. Después de una experiencia tan traumática como esta, cualquiera se habría echado atrás, honestamente.

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