Así es 'Mei y el gatitobús', la secuela de 'Mi vecino Totoro' que solo se proyecta en el Museo Ghibli

Estrenada en 1988, 'Mi vecino Totoro' es probablemente una de las cintas de animación japonesa más míticas que existen. Es el paradigma de la magia que Studio Ghibli y Hayao Miyazaki son capaces de crear, una emotiva cinta sobre dos hermanas que se mudan al campo junto con su padres para poder estar más cerca de su madre, ingresada en el hospital con una tuberculosis.

Un tesoro que solo se puede disfrutar en Japón

Una maravilla animada de la que casi todo el mundo ha oído hablar. Pero los que muy pocos saben es de la existencia de una secuela, en forma de spin-off, protagonizada por la pequeña de estas hermanas. Estamos hablando de 'Mei y el gatitobús' ('Mei to Konekobasu' o 'Mei and the Kittenbus'), un cortometraje de apenas trece minutos con el que Miyazaki volvió al mundo de Totoro.

En esta historia, Mei Kusakabe conoce al "gatitobús", hijo del famoso gatobús de la película original, con el que vivirá una correría nocturna en el lado mágico del bosque. La obra fue producida en 2002, contando con guion y dirección de Hayao Miyazaki, la voz de la misma actriz que hizo de la Mei original (Chika Sakamoto) y la banda sonora del maestro Joe Hisaishi. 'Mei y el gatitobús' jamás ha sido editado en formato doméstico y solo ha sido exhibida fuera de Japón de forma excepcional.

De hecho, la única manera de ver 'Mei y el gatitobús' es yendo al Museo Ghibli, situado en Tanaka, al oeste de Tokio, ya que se produjo expresamente para su proyección en esta institución durante un tiempo limitado. Dentro del museo no está permitido hacer fotografías pero, debido al gran interés y curiosidad de buena parte del mundo otaku, podemos encontrar en Internet las pocas imágenes disponibles del corto; las podéis ver al final del artículo.

La verdad es que debe merecer mucho la pena el viaje para ver este cortometraje, sin embargo, dada la imposibilidad creo que es de agradecer que se haya filtrado en redes sociales una versión grabada por un espectador con calidad "cam". Claro que no es lo mismo verlo así que en buena calidad o en la sala del museo Ghibli, pero se intuye que 'Mei y el gatitobús' es una obra fascinante para todos los fans de Hayao Miyazaki.

Es asombroso lo fácil que parece para el estudio de animación japonés volver a evocar esa magia, diversión y encanto con la que nos conquistó en esa obra cumbre de la animación titulada 'Mi vecino Totoro'. Todo es nuevo pero a su vez todo es familiar. Es un corto magnífico que, espero, podamos ver alguna vez en mejores condiciones.

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