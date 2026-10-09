Este anime es una de las mejores adaptaciones de Sherlock Holmes de toda la historia. Un clásico magistral de Hayao Miyazaki que podemos ver en streaming

A principios de los años 80 Hayao Miyazaki ya era un director con tablas de sobra. Había dirigido la serie de 'Lupin III' junto a Isao Takahata, y en solitario se había lucido con 'Conan, el niño del futuro' y 'El castillo de Cagliostro'. Pero en 1984 estrenó una serie muy especial, una colaboración histórica entre Italia y Japón para dejarnos una versión inolvidable de Sherlock Holmes.

Es un detective de lo más singular

Miyazaki ya había trabajado en la adaptación de varios clásicos occidentales dentro del World Masterpiece Theatre, como 'Heidi', 'El perro de Flandes', 'Marco' o 'Ana de las Tejas Verdes. Así que era cuestión de tiempo que le tocase el turno a la obra de Arthur Conan Doyle. Aunque 'Sherlock Holmes' terminó siendo una serie tremendamente especial que captaba perfectamente el estilo de Miyazaki y se diferenciaba claramente de sus predecesoras.

Una de las características principales de esta 'Sherlock Holmes' es que prácticamente todos los personajes son perros antropomorfos, lo que dio un gancho extra a la serie para el público infantil (a pesar de que Miyazaki tenía la intención de darle un enfoque más adulto al principio). Pero también contaba con elementos de ciencia ficción y una estética steampunk muy marcada en la que las avionetas, carreras en coche y maquinarias a vapor estaban a la orden del día.

Una mezcla ecléctica entre los casos de Conan Doyle y un regustillo a novela de Julio Verne que sentó de miedo a este anime. Una serie de aventuras tremendamente entretenida que ha aguantado maravillosamente el paso del tiempo, y que además nos dejó una de las colaboraciones más especiales de Hayao Miyazaki.

Y es que 'Sherlock Holmes' fue un proyecto conjunto entre el estudio japonés TMS y los italianos de RAI, con Miyazaki siendo uno de los principales impulsores de la serie junto a Kyosuke Mikuriya y llegando a dirigir seis episodios. Eso sí, los retrasos en la producción hicieron que tuviera que abandonar el proyecto para centrarse en 'Nausicaä del Valle del Viento', aunque su presencia es evidente en toda la serie.

Un clásico de apenas 26 episodios que siempre merece la pena revisitar. En streaming tenemos 'Sherlock Holmes' disponible en Filmin, y también ha llegado recientemente a Amazon Prime Video, con lo que tenemos la oportunidad perfecta de volver a disfrutar de esta versión tan especial del mejor detective del mundo.

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