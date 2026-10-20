Uma Thurman (56 años), sobre 'Pulp Fiction': "Intentaron convencerme de llevar lencería en el póster, pero me planté"

Uma Thurman es uno de esos rostros que han pasado a formar parte de la memoria colectiva del cine. Desde el baile al ritmo de Chuck Berry en 'Pulp Fiction' hasta la venganza de Beatrix Kiddo en 'Kill Bill', la actriz ha protagonizado algunas de las escenas más icónicas de las últimas décadas. Sin embargo, detrás de esos personajes inolvidables hay una intérprete que lleva casi 40 años de carrera intentando escapar de las etiquetas y eligiendo sus proyectos con criterio propio.

Recordar experiencias y proyectar el futuro

La imagen de Uma Thurman tumbada en una cama con un cigarrillo en la mano es una de las más reconocibles de 'Pulp Fiction'. La actriz reconoce en una entrevista que se ha encontrado con ese retrato en innumerables ocasiones, incluso tatuado en distintas partes del cuerpo de sus admiradores.

"Lo he visto tatuado en más brazos, pechos y piernas de los que podría contar… (ríe). Es uno de los dibujos más populares para tatuarse, lo cual me parece muy intenso. Yo creo que está al nivel de las mariposas… Supongo que es parte del fenómeno".

Sin embargo, detrás de aquel cartel hubo una decisión que Thurman tuvo clara desde el principio. La camisa blanca que lleva en la película nunca estuvo sobre la mesa para la imagen promocional y, de hecho, hubo quien intentó convencerla de posar con ropa interior. La actriz recuerda así aquel momento:

"La camisa blanca nunca fue una opción para el póster principal. Lo que sí recuerdo es que alguien (no voy a decir quién, pero no fue Tarantino) intentó convencerme de llevar lencería. Tenían un perchero lleno de ropa interior y querían verme con ella puesta, pero me planté. Era bastante puritana y quería que me tomaran en serio, así que no iba a ponerme esos sujetadores. No sé por qué estuve tan tensa con aquello; era una batalla perdida (ríe)."

La conversación también dejó espacio para uno de los proyectos que nunca llegaron a materializarse en su carrera: trabajar con Pedro Almodóvar. Thurman confirma que ambos llegaron a reunirse a principios de los noventa: "Sí, a principios de los noventa. Era una obra del dramaturgo John Guare que iba a dirigir Louis Malle, pero murió. Durante un tiempo me reuní con Pedro, que estaba pensando en dirigirla, aunque entonces todavía no trabajaba en inglés. Trabajar con él siempre ha sido uno de mis sueños".

Pero más allá de sus papeles más emblemáticos, Thurman también reflexiona sobre una carrera que comenzó siendo muy joven. Con apenas 15 años empezó a trabajar como modelo y actriz, y a los 17 rodó 'Las aventuras del barón Munchausen' junto a Terry Gilliam. Aunque reconoce que aquella etapa estuvo marcada por la inexperiencia, no se arrepiente de haber dado el salto tan pronto.

"Fue difícil porque era menor de edad y el rodaje estaba fuera de control, pero supe que no había marcha atrás. Visto en perspectiva, fui valiente, pero también irresponsable al estar sola a esa edad… Pero hay que vivir la vida. No tengo quejas".

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