'Star Wars' jugará un partido de la Super Bowl y Darth Vader entrevistará a los jugadores en un nuevo delirio para atraer a los más jóvenes al deporte

Muchos creen que las nuevas tecnologías nos van a dar un mundo sin fin repleto de bonanza y de un entretenimiento de mejor calidad. Sin embargo, luego nos encontramos con la triste realidad: Disney va a utilizarla para que la Super Bowl de este año esté ambientada en 'Star Wars'... y el mismísimo Darth Vader entreviste a los jugadores de fútbol americano. Más vale que antes de ir entrenen su Fuerza.

En un partido muy, muy lejano...

Para atraer a nuevo público, que no está tan enganchado a las retransmisiones deportivas como les gustaría en ESPN, la cadena deportiva por excelencia en Estados Unidos, emitirán una retransmisión animada en tiempo real de la Super Bowl LXI ambientada en 'Star Wars', con personajes de la franquicia como C-3PO, que volverá a tener la voz de Anthony Daniels. Será el 14 de febrero, y no tengo nada claro lo que va a salir de aquí.

No os preocupéis, porque si sois fans a ultranza de la franquicia de George Lucas y queréis ver todo lo relacionado con ella, el partido estará disponible en Disney+ después. En esta retransmisión se sustituirá a los jugadores por avatares animados de la saga y, en momentos clave, tendrá apariciones de los personajes, además de diferentes guiños a los fans durante el partido.

No es la primera vez que hacen algo parecido, conste: 'Funday Football' ya ha tenido crossovers con 'Monstruos SA', 'Los Simpson' o 'Toy Story', en unas retransmisiones que parecen venir de un sueño febril. En esta ocasión, ESPN y Disney doblan su apuesta, porque además de tener el partido en directo, se podrá ver a partir de este fin de semana al mismísimo Darth Vader entrevistando a un jugador de la NFL. Y tú pensando que la saga no podía ponerse más rara que el 'Star Wars Holiday Special'.

En Espinof | El hutt cachas de 'The Mandalorian and Grogu' debutó en 'Star Wars' hace 18 años. Fue en la película peor valorada de toda la saga

En Espinof | Las mejores películas de 2026