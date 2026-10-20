La secuela de 'Dirty Dancing' honrará a Patrick Swayze, pero no se le va a resucitar con IA

La historia de amor entre Baby y Johnny dejó una huella difícil de borrar en el cine romántico. Casi cuatro décadas después del estreno de 'Dirty Dancing', Hollywood prepara una nueva película que recuperará a Jennifer Grey como Frances 'Baby' Houseman, pero con una premisa clara: continuar la historia sin traicionar el espíritu de la original ni utilizar la inteligencia artificial para resucitar a Patrick Swayze.

La productora Nina Jacobson, responsable de la compañía Color Force, ha explicado que el equipo trabaja junto a Grey para encontrar el camino adecuado para esta continuación. Durante su intervención en el Future of Filmmaking Summit 2026 de IndieWire, celebrado en Los Ángeles, ha defendido que el objetivo no es limitarse a explotar la nostalgia, sino recuperar aquello que convirtió la película de 1987 en un fenómeno duradero.

"Cuando la vi por primera vez, me pareció un entretenimiento muy brillante y sofisticado. Ahora me parece casi una película independiente", ha reconocido Jacobson. La productora ha destacado que el filme original asumía riesgos y abordaba cuestiones que, a su juicio, hoy resultan menos habituales en las grandes producciones comerciales.

Entre esos temas figura el aborto, una trama relevante dentro de la historia original. "Si ahora intentaras introducir de pasada una trama sobre el aborto en una película romántica, creo que recibirías un montón de objeciones", ha señalado.

Jennifer Grey ayudará a recuperar la esencia

La nueva entrega contará con Grey de nuevo en el papel de Baby y presentará una historia romántica ambientada en los años 90, con un reparto joven. La actriz, según Jacobson, está aportando una perspectiva fundamental para entender por qué su personaje sigue conectando con distintas generaciones.

"Jennifer tiene una visión extraordinaria de por qué 'Dirty Dancing' ha perdurado tanto y de qué tenía su personaje que llegó a tanta gente y todavía lo hace", ha explicado la productora.

Icónica escena de 'Dirty Dancing'

La intención es recuperar las sensaciones de la primera película en lugar de reproducir su fórmula de manera mecánica. Jacobson ha comparado este desafío con el de adaptar una novela: una nueva versión no tiene que copiar cada detalle, pero sí transmitir algo de la experiencia emocional del original.

En ese proceso, el recuerdo de Patrick Swayze será inevitable. El actor, que interpretó al instructor de baile Johnny Castle, falleció en 2009 a causa de un cáncer de páncreas. Su personaje fue una pieza esencial de la química que convirtió la película en un clásico.

Jacobson ha asegurado que el equipo es consciente de la importancia de abordar su ausencia con sensibilidad. "Una de las cosas en las que realmente tenemos que centrarnos es en cómo permitir que el público lo llore también en la película", ha afirmado. Y ha despejado cualquier duda sobre una posible recreación digital del intérprete: "Tranquilos, no vamos a traerlo de vuelta con inteligencia artificial".

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