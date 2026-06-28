'Michael' hace historia y destrona a 'Oppenheimer' para convertirse en el biopic más taquillero de todos los tiempos

El éxito de 'Michael' en cines no toca hecho y ahora acaba de hacer historia al destronar a 'Oppenheimer' como la película biográfica más taquillera de todos los tiempos. Y es que el biopic liderado por Jaafar Jackson suma ya una recaudación mundial de 977 millones de dólares, dos manos de los que consiguió el largometraje dirigido por Christopher Nolan.

En concreto, 'Michael' ha amasado ya 977,4 millones de dólares, dándose por descontado que entrará en el selecto grupo de las películas que superan los 1.000 millones de recaudación en cines. De hecho, su objetivo real ahora mismo es lograr ser la película número 1 en cines de este 2026, un honor que ahora mismo está en manos de 'Super Mario Galaxy'.

Lo que está por delante

Ahora mismo, 'Super Mario Galaxy' suma unos ingresos totales de 1.007,5 millones de dólares, aunque esa cifra todavía podría crecer un poco más antes de despedirse para siempre de las salas. A priori, la cosa va a estar igualada, pues el ritmo de ingresos de 'Michael' ya ha bajado de forma considerable, pero todo apunta a que acabará lográndolo.

Luego está por ver cuánto tiempo se podría mantener en lo más alto. Por mi parte, tengo claro que 'Spider-Man: Brand New Day' debería superar con creces esos datos, pero mejor no cantar victoria antes de tiempo para una Marvel que tampoco pasa precisamente por su mejor momento. Y tampoco nos olvidemos de que 'Toy Story 5' llega lanzada al haber superado los 600 millones durante su segundo fin de semana...

Además, 'Michael' ya está disponible para ver en casa a través de alquileres y compras, por lo que ya está en caída libre. De hecho, este es el primer fin de semana desde su estreno en el que no logra entrar en el Top 10 de recaudación en Estados Unidos...

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