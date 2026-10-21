Harrison Ford y Calista Flockhart recibirán su primer reconocimiento conjunto como pareja tras ser seleccionados para el Icon Honors

El 20 de enero de 2002, Harrison Ford acudió a la gala de la 59.ª edición de los Globos de Oro con dos propósitos: pasárselo bien con sus colegas de profesión, y recibir un premio a toda su trayectoria. No podía sospechar aquel día que estaba a punto de conocer a la que iba a ser su compañera de vida durante todo el siglo XXI, Calista Flockhart, que aquella noche estaba nominada por su papel en 'Ally McBeal'. Ahora, ambos acudirán juntos a otra ceremonia de entrega, esta vez para recoger su primer galardón como pareja.

Ford y Flockhart serán los grandes protagonistas de la Stardust Ball, una gala benéfica organizada por el Women's Guild Cedars-Sinai donde ambos serán distinguidos con el Icon Honors por, leemos por parte de la organización en The Hollywood Reporter, "sus extraordinarias carreras y a su constante compromiso con la filantropía". En la velada, a celebrar este 18 de noviembre en Beverly Hills, también será galardonado el magnate de los medios Byron Allen, quien recibirá un premio humanitario por su "constante compromiso con la creación de oportunidades, la ampliación de la representatividad y el uso de sus plataformas para impulsar a las comunidades más desfavorecidas".

Si bien ambas estrellas, pese a su sólida relación, no han compartido set de rodaje hasta el momento y trabajan en muchas de sus causas por separado, la filantropía sí ha sido un terreno de unión habitual para la pareja. Cada uno abandera sus propias prioridades (Ford en la conservación ambiental y Flockhart en la erradicación de la violencia de género), pero también suman fuerzas de manera recurrente en galas y eventos solidarios, razón por la cual, entendemos, han querido distinguirlos con este premio este otoño.

¿Y cuándo lo volveremos a ver en cine y televisión? A sus 84 años, Ford ha reiterado en entrevistas que no tiene intenciones de retirarse, aunque a fecha de hoy no tiene muchos proyectos confirmados en el horizonte, lo que no quita que podáis verle en producciones recientes como Shrinking (Terapia alternativa), renovada para una cuarta temporada, o 1923 del universo Yellowstone. A Flockhart la tuvimos también recientemente en Feud: Capote vs. The Swans, pero no ha sumado muchos créditos en esta década.

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