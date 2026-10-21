Denzel Washington le roba su director fetiche a Tom Cruise para hacer frente a un cáncer terminal en su nuevo thriller de acción

La etapa de Denzel Washington en el cine de acción no está para nada acabada. De hecho, su nuevo proyecto es un thriller en el que une fuerzas con Christopher McQuarrie, el director fetiche de Tom Cruise, para hacer frente a un cáncer terminal y el oscuro pasado del personaje que va a interpretar.

Desde Deadline aclaran que el thriller todavía no tiene título oficial, pero sí historia: un antiguo policía ha sido condenado a cadena perpetua y está cumpliendo su pena, pero le diagnostican un cáncer cerebral terminal. Por ello, es liberado para disfrutar de sus últimos seis meses de vida, algo que aprovechará para intentar retomar el contacto con su hija, y el nieto que ni siquiera sabía que tenía. Su único deseo es enmendar sus errores, pero su oscuro pasado no se ha olvidado de él.

Ya tiene fecha de estreno

Scott Barkan y Gregg Zehentner firman el guion de la primera película que McQuarrie va a dirigir sin Cruise al frente del reparto desde el año 2000, año de su debut tras las cámaras con 'Secuestro infernal'. Desde entonces había firmado 'Jack Reacher' y cuatro entregas de la saga 'Misión Imposible', colaborando también también con el actor en los guiones de 'Al filo del mañana', 'La momia' y 'Top Gun: Maverick'.

También se sabe ya que el estreno de la película está previsto oficialmente para el 1 de octubre de 2027, por lo que el inicio del rodaje debería ser inminente. Eso sí, antes tendrán que completar el resto del reparto, que tener a Washington suma mucho, pero esto no es una obra de teatro con un único personaje...

La única mala noticia de todo esto es que 'The Equalizer 4' tendrá que seguir esperando. El propio Washington confirmó por sorpresa hace un par de años que iba a hacerla, así que si la espera es para ofrecer algo a la altura, bienvenida sea.

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