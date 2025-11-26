"Papá, tienes que hacer este papel". Denzel Washington sólo hizo una de sus mejores películas porque se lo pidió su hijo

Hay una serie de papeles especialmente importantes en la carrera de Denzel Washington, los cuales el actor aceptó interpretar por diferentes motivos. Uno de los más destacados es el de Alonzo Harris en 'Training Day', por el cual fue recompensado con el Óscar al mejor actor protagonista. Lo curioso es que él mismo reconoce que su hijo mayor fue clave para que lo hiciera.

Uno de los aspectos más llamativos de Alonzo en su momento fue la posibilidad de ver a Washington interpretando a un villano, algo totalmente insólito por aquel entonces. El propio actor recuerda en The Oklahoman que "la única razón por la que no había hecho nada parecido antes es que no había leído nada parecido".

Eso sí, el intérprete reconoce que entonces delegó la responsabilidad en su hijo mayor, el también actor John David Washington: "De hecho, le di a mi hijo mayor dos guiones para leer. Estoy intentando que lea más, es como sacarle una muela. Me dijo: «Papá, tienes que hacer este papel». Le dije: «¿En serio?». Ni siquiera lo había leído. Le pregunté: «¿Por qué?». Me respondió: «Ah, porque es rudo, es malo. Nadie te ha visto hacer eso. Tienes que hacerla». Tenía razón".

Con todo, Washington no se arrepiente lo más mínimo de haber hecho tantos papeles de buena persona -aunque ya en su momento se quedó con ganas de salir en una de las películas más retorcidas de David Lynch-, pero con 'Training Day' vio claro que había llegado el momento de hacer algo diferente. El consejo de su hijo peso mucho, pero la buena calidad del guion de David Ayer también fue clave.

Tras sufrir un ligero retraso con motivo de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, 'Training Day' se estrenó el 5 de octubre de ese mismo año y fue y un éxito de taquilla, logrando una recaudación mundial de casi 105 millones de dólares frente a un presupuesto de 45.

