José Mota pretende hacer una crítica a la guerra, pero 'Arriba Tutto' se queda en un sketch de 100 minutos. Eso sí, con ternura y homenaje a la comedia

La película 'Arriba Tutto' quiere ser muchas cosas a la vez: un homenaje a los grandes clásicos de la comedia, una historia sobre el poder de la risa para ayudarnos a superar el dolor y una reflexión sobre la guerra que invita a mirar hacia el futuro en lugar de quedarse atrapado en el pasado. El problema es que, en su intento de abarcar tanto, la ópera prima de José Mota termina perdiéndose entre sus propias intenciones.

Lo que podría haber sido una propuesta emotiva y reivindicativa se queda en un sketch alargado hasta los casi 100 minutos, con referencias que parecen más interesadas en despertar la nostalgia que en construir algo propio.

Y su discurso antibelicista tampoco termina de encontrar su sitio, porque aunque la película pretende posicionarse contra la guerra, acaba relegándola a un segundo plano en favor de una sucesión de guiños, situaciones cómicas y homenajes que no siempre encuentran una justificación narrativa. Al final, el hecho de no llegar a posicionarse es posicionarse.

Quiere hablar de la guerra, pero se olvida de ella

La historia parte de una premisa con posibilidades. Michi pierde a su padre cuando solo tiene siete años. Aquel artista que dedicaba su vida a hacer reír a los demás le había enseñado a encontrar el humor incluso en los momentos más difíciles, pero el paso del tiempo termina convirtiendo al niño en un adulto amargado, consumido por el rencor. Y cuando vuelve a encontrarse con Conchita, un recuerdo de su infancia que casualmente se codea con fascistas sin que sepamos por qué, se abre la posibilidad de recuperar algo de aquella inocencia perdida.

El problema es que 'Arriba Tutto' parece tener más interés en recuperar el espíritu de las comedias de antaño que en desarrollar las implicaciones de su propia historia. La guerra, que debería ser una parte esencial de su discurso, acaba diluyéndose entre las buenas intenciones, un conjunto de chistes que ni siquiera hacen gracia a la enésima repetición y una sucesión de referencias que no siempre aportan demasiado.

Es cierto que la película aspira a ser crítica con la violencia y a reivindicar la necesidad de mirar hacia delante, pero su mensaje se queda a medio gas. Porque hay una diferencia importante entre utilizar la comedia para cuestionar la guerra y convertirla en un simple telón de fondo para una historia sobre la nostalgia y la reconciliación con el pasado.

Y la película parece más cómoda evocando el recuerdo que construyendo una mirada propia sobre aquello que pretende denunciar. Su voluntad de homenajear a los grandes clásicos termina jugando en su contra y las referencias se acumulan sin que siempre haya una idea detrás que las sostenga. La película quiere ser rebelde, pero acaba siendo mucho más nostálgica de lo que pretende.

"Cuando tutto e perdutto..."

Donde sí encontramos algo de verdad es en su reivindicación de la comedia como un arte capaz de acompañarnos durante toda la vida. El guion de José Mota, Marta González de Vega, Claro García y Fernando Erre recupera la magia de aquellas marionetas y cuentacuentos que nos embelesaban de pequeños y lo hace con cariño y la voluntad de reivindicar la risa como refugio.

De hecho, en ese sentido, creo que 'Arriba Tutto' es una carta de amor con cierta ternura a una forma de entender el humor. Pero esto no siempre es suficiente para sostener una película de hora y media, y lo que en un formato breve podría funcionar como un sketch entrañable termina evidenciando la falta de ritmo y desarrollo.

Pese a todos los tropiezos, el debut de Mota detrás de las cámaras deja algunos motivos para el optimismo, especialmente gracias al debut de Pablo Cabello. El joven intérprete aporta naturalidad y frescura a una historia que necesita encontrar cierto equilibrio entre la emoción y el humor, y consigue destacar rodeado de un reparto con más experiencia. Su presencia me ayudó a aferrarme a la película a pesar de no conectar en absoluto y también a pensar que incluso de la peor situación se puede sacar algo positivo.

Quizá ahí se encuentre la virtud de 'Arriba Tutto'. Puede que no funcionen sus referencias ni sus pretensiones antibelicistas, pero sí que hace bien su trabajo al defender la comedia como una forma de seguir adelante. La película de José Mota se estrena en cines este 23 de octubre.

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