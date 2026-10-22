El western que se anticipó a Marvel con 65 secuelas en tan solo 8 años. Al final sus películas eran un copia-pega entre ellas mismas, pero a los fans les dio lo mismo

“Venid a conocer a mis vaqueros pistoleros… ¡Siempre con ganas de cantarse una entre matanza y matanza!”. Aunque nos pueda parecer extraño, esta era la frase del póster con la que los cines anunciaban ‘The Durango Kid’, un western típico de 1940 protagonizado por Charles Starrett en la que interpretaba a un hombre que, tras la muerte de su padre, se convertía en un vigilante enmascarado, el susodicho Durango Kid, que protegía la justicia de los malhechores. Como buen producto de serie B, habría permanecido en el olvido… de no ser por su sobreexplotación 5 años después.

Desenfunda, Durango Kid

La película tuvo cierto éxito, y Columbia, la productora, vio un filón: convertir a su héroe en un personaje que volviera una y otra vez a las andadas. En 1945 estrenó ‘The return of the Durango Kid’, donde Starrett interpretaba al mismo héroe, pero con otra identidad civil. Y la cosa no quedó ahí, porque ese mismo año Durango Kid salió en otras 8 secuelas más, volviendo continuamente a los cines durante el siguiente lustro y pico.

No es un decir: Durango Kid tuvo un total de 65 secuelas hasta 1952: en tan solo 8 años, el cine se llenó de Starrett por todos los lados. Bien es cierto que el público fue bajando y desde 1949 se empezó a economizar en sus westerns, mezclando escenas nuevas con otras antiguas de películas anteriores de la saga. Había tantas y eran tan parecidas entre sí que, total, ¿quién se iba a dar cuenta?

Por ejemplo, en la última película del héroe, ‘The kid from Broken Gun’, el guionista creó una historia de juicios para que las escenas de acción, sacadas de otras películas de Durango Kid (‘The fighting frontiersman’ y ‘West of Sonora’) pudieran verse como flashbacks.

Tiene rango el tipo de Durango

Ojalá este fuera el mayor error con el que llevarse las manos a la cabeza: como por aquel entonces el canon no le importaba a nadie, nuestro héroe fue cambiando de nombre casi en cada película, pasando de llamarse Bill Blayden a ser Steve Buckner, Kip Allen, Jeff Waring o Steve Godfrey, según le apeteciera al guionista.

A los fans les importaba poco mientras tuvieran sus 8 películas anuales, a las que se sumó una colección de cómics que compartían balda en los kioscos con Superman o Batman. En tan solo 17 años en Columbia, Starrett protagonizó 131 películas seguidas, y en 1952, tras la última cinta de Durango Kid, se despidió del cine para siempre, dedicando sus días a ser un cowboy de la vida real y viendo cómo las reposiciones de Durango Kid en televisión, bajo el sobrenombre de ‘Cowboy Theater’, le volvieron a hacer popular antes de desaparecer en el olvido.

Pocos pueden decir que tengan una saga de 65 películas en su haber. Imaginad: si ya estamos un poco cansados de Marvel tras 18 años y solo han hecho 38 películas, ¿cómo de cansado estaría el público de los 40 de ver al bueno de Durango Kid una y otra vez? ¡Aquí sí que no había excusa para no hablar de "fórmula" y de que todas se parecen entre sí!

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