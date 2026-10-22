El actor Michael Douglas recuerda el momento más humillante de su carrera: "Me puse de rodillas, ya ni recordaba mi propio nombre"

El actor Michael Douglas ha dado mucho de lo que hablar últimamente por el lanzamiento de sus memorias. Desde cómo lidió con la exigencia de monogamia de Catherine Zeta-Jones hasta su enfrentamiento con Julia Roberts en los Globos de Oro. Eso sí, el momento más humillante de su carrera como actor se remonta a mucho antes de ambos eventos.

El propio Douglas recuerda en Film Scouts lo mal que lo pasó rodando 'Coma', el thriller médico de 1978 escrito y dirigido por Michael Crichton. De hecho, fue la meticulosidad exigida por el autor de la novela original de 'Parque Jurásico' lo que desquició al actor.

"Vaya lección me dio"

Michael Douglas en 'Coma'

"En esa película, yo interpretaba a un médico. Tenía que recitar un monólogo de dos páginas. Había adquirido algunos malos hábitos por culpa de la televisión. El discurso contenía un par de términos médicos que no logré pronunciar correctamente". Y ahí estuvo precisamente el problema:

¡Repetí la toma 68 veces!. Hay que tener en cuenta que Crichton era médico. Me puse de rodillas, ya ni recordaba mi propio nombre después de la vigésimo quinta vez. Fue el momento más humillante de mi carrera, pero vaya lección que me dio sobre la importancia de memorizar palabras.

Se da la particularidad de que el protagonista de 'Instinto Básico' ya había ganado el Óscar para entonces, pero por su faceta como productor de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', pero como actor por aquel entonces le quedaba mucho por demostrar.

Eso sí, Douglas no tardó demasiado en consolidarse como una estrella de Hollywood, logrando además un nuevo Óscar, esta ya sí que por su faceta como actor, gracias a su inolvidable interpretación de Gordon Gekko en 'Wall Street'. Y eso que Oliver Stone inicialmente no estaba nada convencido con su trabajo en dicha película...

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