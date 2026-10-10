La incómoda confesión de Michael Douglas sobre Julia Roberts en sus memorias: la insultó en los Globos de Oro

Michael Douglas ha publicado recientemente 'One Helluva Ride', sus memorias en las que hace multitud de confesiones. Ya hemos repasado cómo lidió con la petición de Catherine Zeta-Jones de mantener una relación monógama, pero ahora toca remontarnos más atrás en el tiempo, en concreto al 12 de enero de 1990, el día en el que Julia Roberts consiguió su primer Globo de Oro por 'Magnolias de acero'.
Roberts y Douglas estaban por aquel entonces colaborando profesionalmente en 'Línea mortal', un thriller de terror y ciencia ficción protagonizado por ella y producido por él. La relación entre ambos hasta entonces hacía sido buena, pero en ese día sucedió algo que la cambió para siempre.
"Seguimos siendo amigos de Kiefer. De Julia, no tanto"
Michael Douglas se había llevado a la gala a su hijo Cameron, que apenas tenía 13 años por aquel entonces, estando ahí la raíz del problema. Así lo recuerda el propio protagonista de 'Instinto básico': "Estábamos en el bar, y Julia tenía a mi hijo con el brazo alrededor, como acariciándolo. Para mí, en ese momento, parecía aturdido… pero yo estaba bastante borracho".
¿Cuál fue la reacción de él al interpretarlo de esa manera, habiéndose pasado además con el alcohol? El enfrentamiento directo con Roberts, pues recuerda haberle dicho lo siguiente: "Quita tus manos de encima de mi hijo y métete ese Globo de Oro por donde no te dé el sol".
A la mañana siguiente, Douglas tuvo con lidiar con el problema que había creado a petición de su compañero en la producción: "Crucé un límite con la actriz joven más solicitada de Hollywood", así que le envió un ramo de rosas y una nota a Roberts, disculpándose luego personalmente tanto con él como con Kiefer Sutherland, el otro gran protagonista de 'Línea mortal' que además inició entonces una relación romántica con la actriz.
El propio Douglas recuerda que "por suerte, me perdonaron lo suficiente como para superar aquello y terminar la película. Seguimos siendo amigos de Kiefer. De Julia, no tanto". Porque una cosa es mantener tus compromisos profesionales y otra que un gesto así no cambie tu relación con esa persona para siempre...
'Línea mortal' acabó estrenándose el 10 de agosto de 1990, logrando una recaudación en Estados Unidos de 61 millones de dólares. Nada mal si tenemos en cuenta que su presupuesto hacía sido de 26 millones.
Por su parte, Douglas reconoce los problemas de adicción que sufría por aquel entonces, señalando a su vez que se agudizaban cuando ejercía como productor: "Lo que pasa es que, cuando actúo frente a la cámara, me pongo tan nervioso que ni se me ocurriría aparecer drogado porque me volvería paranoico. Actuar me mantenía a raya y alerta. Pero producir conlleva muchos almuerzos mojados y no tener que estar siempre 'activo' para todo el elenco y el equipo".
Por cierto, Douglas y Roberts nunca volvieron a trabajar juntos tras este incidente, pero tampoco estuvieron tan lejos de hacerlo. El propio actor reconoce en sus memorias que ella fue considerada para el papel que acabó interpretando Sharon Stone en 'Instinto básico', pero rechazó la propuesta.
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