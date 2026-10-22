'El señor de los anillos: Los anillos de poder' estrena el espectacular tráiler de su temporada 3 contando, por fin, el ascenso al poder de Sauron

Quedan 21 días para el estreno de la temporada 3 de 'Los anillos de poder', y hasta ahora no habíamos tenido prácticamente nada de material promocional. La táctica de Amazon Prime Video ha sido la de guardárselo todo para hacer un sprint final y, viendo la épica de su tráiler y la traca de efectos visuales que presenta, probablemente sea lo mejor, porque después de verlo se disipan todas las dudas que hayamos podido acumular durante sus dos primeros años.

Un tráiler para gobernarlos a todos

Esta temporada 3 se centrara en cómo la Tierra Media cayó en la oscuridad a manos de Sauron, siete años después del final de la temporada anterior. De hecho, la temporada empezará con la Guerra de los Elfos, y promete llevarnos de paseo a un Mordor aún en construcción, con el señor oscuro haciéndose poco a poco con el poder y asegurándose su victoria. Que, como sabemos, será total hasta que Bilbo encuentre el anillo único años después.

Por supuesto, tendremos de vuelta a Galadriel, Elrond, Gandalf, Celeborn o el Príncipe Durin, que se prepararán para una guerra que quizá no puedan ganar. Pero además tendremos el Balrog con la voz de Simon Pegg, la creación de los Nazgûl o la visión del conflicto de las razas más desfavorecidas. Todo ello, como repite Galadriel, mientras están "en el camino hacia la ruina".

'Los anillos de poder' tratará de acallar todas las dudas que había sobre ella a partir de 11 de noviembre, en una temporada 3 que promete ser pura epicidad narrando, de una vez por todas, cómo la Tierra Media se sumió en la oscuridad. En plena preparación para volver a lanzar 'El señor de los anillos' como franquicia repleta de spin-offs, el comportamiento del público puede marcar el pistoletazo de salida definitivo. Veremos.

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