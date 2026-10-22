Villanos de cómic, tacitas de las buenas y maravillas en stop motion

La taquilla del pasado fin de semana se cuenta en milagros, y el primero de ellos, una vez más, es el éxito de 'La bola negra', que se aferra al número uno con lo más visto entre el 16 y el 18 de octubre con 2,8 millones de euros que aproximan su montante total a los casi 30 millones. Una auténtica barbaridad que ha supuesto batir a la mismísima 'Torrente presidente' como la cuarta película más taquillera del cine español y que pone a 'Ocho apellidos vascos' en el punto de mira de los Javis.

La segunda anomalía digna de celebración es haber visto dos estrenos colándose en el Top 5 del finde, comenzando por una 'Street Fighter' que solo ha logrado rascar un cuarto puesto a pesar de su excelente desempeño en el mercado internacional —ya suma 52 millones de dólares en todo el mundo— y continuando con 'La invitación', cuya quinta posición demuestra el poder de la comedia y de los remakes de producciones made in Spain.

‘POSICIÓN PELÍCULA TAQUILLA RECAUDACIÓN TOTAL SEMANAS PUESTO ANTERIOR 1 LA BOLA NEGRA 2.803.834 € 29.542.558 € 4 1 2 EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA 503.559 € 5.376.528 € 4 3 3 LA OTRA MADRE 474.478 € 1.887.309 € 2 2 4 STREET FIGHTER 440.330 € 440.330 € 1 — 5 LA INVITACIÓN 292.640 € 292.640 € 1 —

Los estrenos del 22 de octubre de 2026

Si esta semana de fiesta del cine te estás poniendo puesto las botas y no has dejado una sola cinta ya en cartel sin ver, traigo buenas noticias, porque este 22 de octubre llegan a nuestros cines varias producciones que, por motivos muy distintos, valen su peso en oro. Estas llegan encabezadas por el que, probablemente, sea el estreno más mediático: una 'Clayface' que continúa con el DC Universe de James Gunn a golpe de body horror para adultos bajo la dirección de un James Watkins especialista en hacernos sufrir.

Otro de los grandes reclamos lo encontramos en la nueva versión de 'Sentido y sensibilidad', en la que Georgia Oakley y la guionista Diana Reid capturan toda la esencia del manuscrito original de Jane Austen en un par de horas de romanticismo en estado puro adaptado para las nuevas generaciones sin perder el halo de clasicismo. Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles están, sencillamente, magníficas.

Aquí no acaba la cosa, porque la animación vuelve a demostrar su potencial con esta maravilla titulada 'Wildwood: El bosque salvaje'. Travis Knight, responsable de la extraordinaria 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' vuelve a firmar una belleza absoluta concebida con stop motion, con un tratamiento visual deslumbrante y, lo que es más importante, con una narrativa perfecta en fondo y carga dramática que ha enamorado en festivales como Sitges. Huele a Oscar de lejos.

Y, para continuar con el prestigio, al fin podemos echarle el guante a 'Blue Heron', una de las cintas más reverenciadas de la pasada temporada festivalera que, bajo la batuta de Sophy Romvari —que hace doblete como directora y guionista— nos cuenta la historia de una familia de inmigrantes húngaros que, a finales de los años 90, abandonan su país para empezar una nueva vida en Vancouver. Uno de esos dramas que no dejan indiferente.

Las novedades las completan el debut en la dirección de José Mota con 'Arriba Tutto'; el nuevo thriller de Albert Pintó, protagonizado por Luis Zahera y que se estrena bajo el título de 'Leones en invierno'; el estreno limitado en cines de 'Un amor posible', dirigida por Lee Chang-Dong, antes de su lanzamiento en Netflix; el drama galo 'Los niños están bien', protagonizado por Camille Cottin y Juliette Amanet; y el regreso de Kiyoshi Kurosawa con el thriller 'El samurái y el prisionero'.

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