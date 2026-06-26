El Shrek mexicano queda fuera: el actor de doblaje llama a un boicot para la película mientras se confirma el spin-off que nos traerá a más Eugenio Derbez para rato

A unos cuantos días de que se lleve a cabo el estreno mundial de la quinta entrega de 'Shrek', el universo de uno de los ogros favoritos del cine se ha visto sacudido por la polémica: Alfonso Obregón, la icónica voz que ha definido la personalidad de Shrek en Latinoamérica durante décadas, ha alzado la voz de forma contundente contra los estudios de doblaje.

El actor afirma haber sido relegado del proyecto tras recibir tratos desiguales, motivo por el cual no ha dudado en solicitar directamente a la enorme base de fans que boicoteen el estreno de la próxima película.

Un conflicto de voces y lealtades

La situación ha escalado rápidamente tras las declaraciones de Obregón, quien exige justicia por su trayectoria y un lugar en el equipo de doblaje que siente le ha sido negado injustamente. Para muchos seguidores, la voz de Obregón es inseparable del personaje y su ausencia representa una ruptura dolorosa con la nostalgia que define a la franquicia desde sus inicios.

Fue en un evento dedicado a los artistas de doblaje donde a los asistentes y compañeros mandó un claro mensaje: "Si ustedes no están de acuerdo con algo, no nos quedemos solo en 'no estoy de acuerdo o no voy a ir a ver la película'. Mandémosle un mensaje, etiquetemos a DreamWorks, etiquetemos a la Universal. No vamos a ir a ninguna película donde no respeten las cosas. No vamos a ir a ningún trabajo donde no lo respeten a nosotros".

Aunque los estudios no han brindado explicaciones oficiales sobre los cambios en el elenco, Alfonso Obregón había advertido meses atrás que su continuidad estaba sujeta a condiciones sobre el reconocimiento laboral, la dirección creativa y una compensación económica justa.

El actor siempre sostuvo que su prioridad era preservar la esencia que convirtió al doblaje latino de Shrek en un fenómeno cultural inigualable para millones de fans en México y toda América Latina.

@hbomaxlat ¿Ya meritooooo? Ya no podemos esperar para la próxima aventura de Shrek. 🧅 burro muymuylejano Fiona farquad fyp humor ♬ sonido original - HBO Max Latinoamérica

Mientras el debate sobre la salida de Obregón continúa, en España las voces de Juan Muñoz y José Mota regresan para esta quinta entrega; sin embargo, en América Latina la situación de Eugenio Derbez tomó un rumbo distinto tras poner sus propias condiciones para retomar el papel de Burro: el actor exigió conservar su participación en la adaptación de los diálogos al español, una labor clave que realizó en entregas anteriores; y que tras intensas negociaciones, la nueva administración de DreamWorks habría aceptado su petición, asegurando así que el estilo característico que lo convirtió en un favorito del público se mantenga intacto en las futuras producciones.

Más Eugenio Derbez para rato

La gran apuesta de la casa es el esperado spin-off enfocado exclusivamente en Burro, una película que promete mantener la esencia cómica que ha caracterizado a la franquicia.

Con esta noticia, los estudios han confirmado que tendremos a Eugenio Derbez repitiendo su papel como el compañero inseparable del ogro. Ahora sólo habrá que esperar para ver si la petición de boicot de Alfonso Obregón logra generar un impacto real en la taquilla o si, por el contrario, la inercia de una marca tan poderosa como 'Shrek' logra superar cualquier obstáculo polémica.

Fotos de SensaCine | @elduuuui

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