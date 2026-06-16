'Shrek 5' desvela su nuevo tráiler. El ogro de DreamWorks quiere volver sus orígenes con un lavado de cara, pero lo tiene complicado para revolucionar la saga

Llevábamos ya un tiempo sin noticias de 'Shrek 5' más allá del retraso en su fecha de estreno. DreamWorks no quería enfrentarse en la taquilla a la salvaje competencia que nos espera para finales de 2026, así que decidió mover la nueva aventura del ogro verde a 2027. Tiempo de sobra para pulir detalles, y el nuevo tráiler del regreso de Shrek y Asno ya nos deja un mejor vistazo de qué podemos esperar.

Con toda la tropa a cuestas

El primer vistazo a 'Shrek 5' no terminó de convencer a los fans de la saga, y más bien los horrorizó. La quinta película de la franquicia se pitorrea de su "cambio de imagen", que se nota en un diseño de personajes un poco cambiado al que estamos acostumbrados y no estoy segura de que le haya sentado del todo bien a la estética de 'Shrek'.

Eso sí, por ahora 'Shrek 5' promete volver a sus orígenes, con lo que parece que será una aventura centrada en Shrek y Asno y que también se chotea de Disney como en sus primeras películas (la referencia a 'Frozen', sutil del todo no es). Por ahora ni rastro de Felicia, que ya se dejó ver en el primer tráiler, aunque este nuevo adelanto sí nos ha dado un vistacillo a Fergus y Farkle, los otros hijos de Shrek y Fiona.

Conrad Vernon y Walt Dohrn, dos veteranos de DreamWorks, dirigen esta quinta entrega de la saga. Vernon ya formó parte del equipo de directores de 'Shrek 2' (en mi opinión la mejor de la franquicia), mientras que Dorhn participó en el guión de la segunda, tercera y cuarta películas de la franquicia.

Ambos se conocen de sobra el imaginario de 'Shrek' y han participado en varias de las franquicias del estudio, con lo que parece DreamWorks que ha querido dejar 'Shrek 5' en manos con experiencia. Aunque más allá de meter problemillas con una nueva generación de ogros, habrá que ver si consiguen contarnos algo nuevo que no hayamos visto ya en las anteriores cuatro películas.

Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan como las voces de Shrek, Asno y Fiona en versión original, mientras que Zendaya, Marcello Hernadez y Skyler Gisondo doblarán a sus hijos trillizos. Estaremos pendientes a ver si también cae un pequeño crossover con 'El gato con botas', ahora que el personaje de Antonio Banderas ha vuelto a volar por libre.

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