"¿Pero qué le habéis hecho?". El primer adelanto de 'Shrek 5' deja en shock a los fans y las redes piden otro 'Sonic'

Cuando se anunció (o más bien, confirmaron por enésima vez) que esta vez sí que íbamos a tener 'Shrek 5', las redes estallaron en júbilo, olvidando por completo que las dos últimas secuelas tuvieron un bajón de calidad importante. Ahora parece que el entusiasmo se ha convertido en horror, con el primer adelanto de la quinta parte.

Las nuevas capas de Shrek

Si bien no soy yo muy amiga de las secuelas/precuelas/spin-offs, tampoco me llevo las manos a la cabeza cuando hacen continuaciones de mis historias favoritas. Eso sí, me sorprendió mucho que la gente celebrara tanto el anuncio de 'Shrek 5' como si la 3 y la 4 no hubieran sido decepcionantes, hablando en plata.

La alegría inicial no ha durado mucho, ya que ayer DreamWorks lanzó el primer teaser de la película, en el que tenemos a Shrek y Asno viendo fotos y vídeos en el espejo, principalmente del ogro haciendo memes y demás cosas virales, como si estuvieran utilizando TikTok.

Los dos personajes (y los espectadores) se echan para atrás horrizados ante estas imágenes, que parece ser que está compartiendo Pinocho. En el adelanto vemos también que vuelven Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, además de Zendaya, que le prestará su voz a la hija adolescente de Shrek.

Personajes y usuarios, espantados a partes iguales

Aparte del shock que han supuesto ver los típicos chistes de redes sociales en 'Shrek', el principal motivo que ha levantado las alarmas entre los fans ha sido el cambio drástico de animación y en el diseño de personajes, que distan mucho al que tenían en la tetralogía original.

Es cierto que el cambio de animación es lógico y necesario (la primera es de 2001 y ha envejecido regular en el apartado técnico): ahora el estudio utiliza un sistema llamado MoonRay y en 'El gato con botas: el último deseo' quedó francamente espectacular. Eso sí, los nuevos diseños resultan bastante extraños (al menos, en la primera impresión) y las reacciones en redes no se han hecho de rogar.

Desde "¿Por qué la animación parece una interpretación de la IA?" a "¿Pero qué le habéis hecho?" y directamente hacer un llamamiento para ver si se consigue repetir lo que sucedió en 'Sonic', que cambiaron el diseño del erizo ante la visceral reacción que tuvo la gente en redes con el primer tráiler. ¿Sucederá lo mismo aquí? El 23 de diciembre de 2026 lo sabremos.

