‘Sonic. La película’ retrasa su estreno hasta 2020 para arreglar el polémico diseño del erizo

Paramount ha decidido aplazar el estreno de 'Sonic. La película' para arreglar el diseño del erizo protagonista que tan duras críticas había recibido coincidiendo con el lanzamiento de su tráiler. Ya sabíamos que iban a hacerlo, pero al menos ahora los responsables no tendrán que ir a toda prisa para llegar a la fecha inicialmente prevista.

En concreto, 'Sonic. La película' se estrenará finalmente el 14 de febrero de 2020 cuando hasta ahora su llegada a los cines estaba fechada para el 8 de noviembre de este mismo. Está por ver que vayan a cambiar algo más que el diseño de Sonic, ya que era lo más llamativo pero no lo único que invitaba a recelar del resultado final.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76