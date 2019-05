La película de 'Sonic' cambiará el diseño del famoso erizo tras las duras críticas de los fans

Pocas veces se ha visto una reacción tan negativa como la que tuvo el diseño del erizo protagonista de la película de 'Sonic' coincidiendo con el lanzamiento del tráiler. Eso sí, las quejas del público han sido escuchadas, ya que Jeff Fowler, director de 'Sonic, la película', ha anunciado que se va a cambiar su diseño.

Apenas han sido necesarias unas horas desde la aparición del tráiler para que en Paramount y Sega quedase claro que la cosa no había funcionado. Fowler también ha comentado que ambas compañías están completamente comprometidas en que Sonic tenga el mejor diseño posible:

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️