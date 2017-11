Las pruebas de que los reshoots de 'Liga de la Justicia' se notan, y mucho

Al fin, 'Liga de la Justicia' está en cines y los fans de los superhéroes pueden ver por primera vez en la gran pantalla al gran grupo de DC Comics (cinco años después de que Marvel juntase a los Vengadores). Muchas preguntas se han ido amontonando desde que apareciera el primer tráiler: ¿funciona la mezcla de personajes?, ¿es suficiente con dos horas?, ¿se notan los reshoots?

Las dos primeras cuestiones van a depender de cada espectador, todo apunta que la película va a dividir al público del mismo que hizo 'Batman v Superman', pero la última ya tiene respuesta. Sí, los reshoots son evidentes. Por si el término necesita aclaración: es material que se graba durante la post-producción, tras el final del rodaje, cuando al ver un primer montaje se decide que faltan planos o escenas para mejorar el conjunto. Se sospechaba que Warner había tenido problemas para "arreglar" la 'Liga de la Justicia' y ahora tenemos pruebas.

Recordemos que Zack Snyder fue el director inicial de la producción pero una tragedia familiar le obligó a abandonar y dejar la batuta a Joss Whedon, que ya había sido incorporado por Warner y DC para escribir nuevas escenas y aportar más humor al metraje rodado por Snyder. Cuando éste no estuvo disponible para grabar los reshoots, lo hizo Whedon. Son cineastas muy diferentes, pero encajar las piezas de Whedon en el film de Snyder no fue el único gran problema que tuvo que afrontar el estudio.

Cuando quisieron contar con todas las estrellas para rodar nuevo material a las órdenes de Whedon, se encontraron con un inesperado obstáculo: el bigote de Henry Cavill. Como ya contamos, el actor estaba rodando 'Misión Imposible 6' y Paramount no permitió que Cavill se afeitase para volver a interpretar a Clark Kent/Superman en 'Liga de la Justicia' así que tuvieron que recurrir a la magia de los ordenadores, al CGI.

Todos esperábamos que estos parches no se notarían en una superproducción de Hollywood, que ha costado 300 millones de dólares, pero en Twitter ya circulan estas imágenes que aclaran nuestras dudas:

I didn't think Justice League reshoots would be this noticable. This is in the same scene, a couple of seconds apart. pic.twitter.com/Z3sOrBVma9 — Kristoffer Engman (@Ondskapet) 6 de noviembre de 2017

No pensé que los reshoots se notarían tanto. Esto es en la misma escena, con un par de segundos de diferencia.

When avengers director reshoot the justice league. Turned it Marvel-ish. Dull joke & bright lighting. 🌵 u whedon pic.twitter.com/2LOAS5BYsC — 😷 (@Danialjoee) 15 de noviembre de 2017

JUSTICE LEAGUE EXEC: We can just CGI Henry Cavill’s mustache out it will be fine and not look weird at all

HENRY CAVILL: pic.twitter.com/Ag41j6LbPn — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 17 de noviembre de 2017

EJECUTIVO DE LIGA DE LA JUSTICIA: Podemos simplemente quitar el bigote de Henry Cavill con CGI, quedará bien y no se verá raro en absoluto.

Una sorprendente y auténtica chapuza. Aun así, espero que estos momentos no arruinen la película y podamos ver algo divertido y espectacular. Si quieres leer opiniones de 'Liga de la Justicia', puedes acudir a la crítica de Jorge, que ha sido más o menos benévolo, o la de Víctor, que la hunde a pesar de ser fan de Snyder y el Universo DC.