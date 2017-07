El bigote de Superman y 25 millones para rodar más material: así intentan salvar la 'Liga de la Justicia'

La película de la Liga de la Justicia sigue dando que hablar. Tras la presentación del nuevo tráiler en la Comic-Con (que parece haber dividido aún más a los fans entre los que esperan con impaciencia el estreno y los que sienten decepción o indiferencia) y otro capítulo sobre la cuestionada etapa de Ben Affleck como Batman, surgen historias sobre el peculiar rodaje.

Recordemos que Zack Snyder anunció el final del rodaje en octubre pero hace dos meses anunció su marcha por razones personales y la sorprendente incorporación de Joss Whedon para completar su trabajo. Ya entonces se supo que el director de 'Los Vengadores' no iba a limitarse a supervisar la post-producción sino que grabaría nuevas escenas que había escrito a petición de Snyder. Variety afirma que Warner está gastando 25 millones de dólares en esos "reshoots".

Al parecer, el "extenso" rodaje de nuevas escenas se ha prolongado ya durante aproximadamente dos meses en Londres y Los Ángeles. Aunque los "reshoots" son frecuentes en Hollywood, se dice que suelen llevar entre dos y tres semanas, costando entre 6 y 10 millones. En el caso de 'Liga de la Justicia' hablamos de un cambio de dirección, es probable que Whedon esté pidiendo más de lo habitual para poder sentirse cómodo con el material.

Según Variety, parte del gasto se debe a que varios de los protagonistas están implicados en otros rodajes. El mayor problema está siendo Henry Cavill, que participa en la sexta entrega de 'Misión: Imposible'; su papel ahí debería haber terminado antes de ser requerido para rodar nuevas escenas de 'Liga de la Justicia' pero no ha sido así y el actor ha tenido que ir saltando de un set a otro. El detalle más curioso es que ha grabado metraje de Superman con bigote.

Su contrato con Paramount le impide afeitarse para mantener la apariencia de su personaje en 'Misión Imposible 6' así que Warner tendrá que borrar el vello facial con ayuda de los efectos visuales en post-producción. Por otro lado, se afirma que Whedon está siendo de gran ayuda para mejorar los diálogos y construir escenas que conectan las grandes secuencias de acción que filmó Snyder.

El villano solitario: Ciarán Hinds rodó sus escenas sin los demás actores

Un mes después de concluir el rodaje principal, nos enteramos que Ciarán Hinds fue contratado por Snyder para dar vida a Steppenwolf, el villano de la primera película que reúne a la Liga de la Justicia. El personaje está creado totalmente por ordenador y en el tráiler de este fin de semana por fin hemos podido echar un primer vistazo a su aspecto aunque todavía no hay planos donde se le pueda ver con detalle.

El actor habló sobre su personaje antes de la Comic-Con pero el contenido de sus declaraciones ofrecen más luz sobre la producción de 'Liga de la Justicia'. Hinds desvela que sólo tuvo que poner la voz para Steppenwolf y hacer gestos faciales, y no conoció a sus compañeros, era el único actor en el set cuando grabaron sus escenas. Habrá que ver el resultado pero en principio no me suena posible que haya podido hacer un buen trabajo en esas condiciones. Más abajo puedes leer sus palabras:

"Como es imaginario, lo haces con pantalla verde. Eso fue otro desafío. Pero fue bastante divertido. Y te animan mucho con lo que haces, sugiriendo: 'mira hacia allí', 'imagina esto', 'haz esto aquí', 'ahora vienen hacia ti'. "Ni siquiera tenía un traje cuando lo estaba haciendo. Todo está hecho con captura del movimiento. Te encajan un casco, ponen dos cámaras alrededor y capturan todas tus expresiones faciales."

'Liga de la Justicia' se estrena el 17 de noviembre.

