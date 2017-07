Ben Affleck sobre su continuidad como Batman: "Tengo la intención de hacer otra película si Warner quiere"

Con la notable excepción de Henry Cavill, las estrellas de la Liga de la Justicia acudieron este fin de semana a la Comic-Con de San Diego para presentar la ambiciosa adaptación de los cómics de DC. Los fans estaban ansiosos por ver nuevo metraje pero también había mucha expectación por escuchar a Ben Affleck tras circular un rumor sobre su reemplazo como Batman.

Recordemos que Affleck estaba escribiendo 'The Batman' con la intención de dirigir y protagonizar el proyecto; primero abandonó la dirección, ahora en manos de Matt Reeves, y luego nos enteramos que su guion fue tirado a la basura. Ahora Hollywood Reporter asegura que Warner piensa dar un paso más y está planificando también la sustitución del actor. Affleck lo ha desmentido. Más o menos...

El actor y director se mostró más tímido que sus compañeros ante los fans, parece que le cuesta soltarse y reír abiertamente, pero dijo que sigue entusiasmado con su papel en DC: "Soy el tío más afortunado del mundo. Batman es la parte más jodidamente molona de cualquier universo". También aclaró que "sería un puto simio para Matt Reeves", algo que, en cierto modo, podría sentar mal a Andy Serkis...

Aclaró que los ejecutivos de Warner con los que ha hablado todavía le quieren como el Caballero Oscuro. Cabe asumir que está rechazando las habladurías, no obstante, la cuestión de su futuro no está tan clara. Después del show en el ya famoso "Salón H" de la Comic-Con, Ben Affleck concedió algunas entrevistas y dijo que todo depende de si Warner desea seguir contando con él:

"Mi estado sigue como siempre. He hecho dos películas. Siempre he tenido la intención de hacer la tercera si Warner quiere. Desde luego, si suena el bat-teléfono, responderé. En algún momento será otra persona, y estoy seguro de que conseguirán a alguien genial. Pero mientras estoy yo, voy a hacer el mejor trabajo que pueda, y apreciar de verdad lo afortunado que soy." [Sobre 'The Batman'] Es un gran trabajo, en términos de escenas de riesgo, el traje, la acción y el personaje. Intenter hacer eso y digirir, probablemente sería demasiado. Algo quedaría comprometido. Y creo que, a simple vista, el mundo lo percibió como que había falta de interés o entusiasmo. Cuando lo cierto es que amo este personaje."

Pese a todo, Matt Reeves ha declarado que cuenta con Affleck y aunque Warner esté pensando en usar la película de Flash para sustituirle, ese proyecto carece aún de director así que 'The Batman' debería llegar antes (todavía no tiene fecha). Affleck califica de "muy excitante" la oportunidad de trabajar con Reeves pero todavía no se han reunido para hablar del proyecto: "Estoy deseando escuchar cuál es la historia".