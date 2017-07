Qué es 'Flaspoint' y por qué la película de 'The Flash' puede transformar todo el Universo DC

La Comic-Con nos ha dado infinidad de novedades tanto dentro de la gran como de la pequeña pantalla. En el caso de Warner y DC destacó el impresionante nuevo tráiler de 'Liga de la Justicia' ('Justice League'), pero también mostraron metraje de 'Aquaman' que aún no ha aparecido online y desvelaron que la película de 'The Flash' va a tomar como base el arco argumental de Flashpoint en los cómics. Una noticia muy importante que quizá haya pasado desapercibida entre tanta información.

Lo cierto es que Flashpoint podría ser perfectamente un antes y un después dentro del universo cinematográfico de DC que además serviría a Warner para justificar la posible marcha de Ben Affleck antes de lo previsto, un tema muy comentado durante estos últimos días. Los que sigáis la versión televisiva de DC seguro que recordáis que su tercera temporada ya abordó esa trama relacionada con líneas temporales paralelas, pero es que en los cómics es algo mucho más grande.

Creo que todos sabréis que Flash mueve moverse muy rápido, pero es que puede llegar a tal nivel que incluso tiene la capacidad en ciertas ocasiones de viajar en el tiempo. Además, su madre murió asesinada cuando él apenas era un niño, por lo que llega un punto en el que decide ir atrás en el tiempo para poder salvarla. El problema es que eso crea una línea temporal diferente en la que muchas cosas son diferentes a lo que conocíamos.

Por ejemplo, la Liga de la Justicia ya no existe, ni siquiera el propio Flash. Además, Wonder Woman y sus amazonas están en guerra contra Aquaman y los atlánticos, un enfrentamiento que amenaza con tener millones de víctimas colaterales. Por si fuera poco, Batman es entonces Thomas Wayne, el padre de Bruce, cuya muerte llevó a su progenitor a convertirse en el caballero oscuro. Por su parte, Cyborg y un Superman que no pasa por su mejor momento tratan de ayudarle a que todo vuelva a ser como antes, pero no va a ser nada sencillo.

Ahora la cuestión está en ver hasta qué punto la película de 'The Flash' entra a fondo en esto o lo hace solamente de forma parcial. Por un lado, le permite resetear todo lo que quiera, pero por otro es un movimiento muy arriesgado. Eso sí, Flash lograba solucionarlo en los cómics y dejarlo todo más o menos como era hasta entonces, siendo esto la base de lo que es conocido como 'The New 52', un efectivo de DC en el mundo de la viñeta.

Teniendo todo en cuenta, es la excusa ideal si realmente hay problemas para que Affleck siga adelante -no olvidemos que Matt Reeves decidió pasar por completo de su guion y que tiene una trilogía en mente cuando al actor solamente le queda otra película en su contrato-. El problema es todos los cambios que conlleva por el camino y que podrían sentarle muy mal si para entonces ha logrado asentar las bases de su universo cinematográfico.

PD: Por cierto, ya hay hasta quien se apunta al proyecto, y en el caso de Jeffrey Dean Morgan lo suyo sería que asumiera el papel de Thomas Wayne, es decir, el posible nuevo Batman, mientras que a Lauren Cohan, compañera de reparto en 'The Walking Dead', le pegaría mucho ser esa Harley Quinn alternativa...