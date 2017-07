Matt Reeves no usará el guion de Ben Affleck para 'The Batman': prepara una versión "casi de cine negro"

Durante las entrevistas que Matt Reeves está concediendo con motivo del estreno de 'La guerra del planeta de los simios', parecen inevitables las cuestiones sobre su próximo proyecto, 'The Batman'. El cineasta acaba de confirmar una información aparecida hace meses que apuntaba a una reescritura total del guion que iba a dirigir Ben Affleck.

El propio Affleck firmaba ese libreto, en colaboración con Chris Terrio y Geoff Johns, jefe de DC Films. Todo estaba listo para empezar la producción, incluso se anunció el fichaje de Joe Manganiello como villano y se hablaba de fechas para el rodaje; pero en algún punto Affleck se rompió y Warner tuvo que buscar a un nuevo director. Reeves cuenta cuál fue su condición para aceptar el proyecto y el sorprendente resultado.

Cuando le preguntan si va a usar el guion actual de 'The Batman', responde: "No, es una nueva historia. Se está empezando otra vez. Estoy entusiasmado al respecto". Evidentemente, no había escrito ni un borrador cuando se reunió con Warner, no sabía aún qué quería contar, pero tenía otras ideas que compartir antes de aceptar el trabajo:

"Cuando llegué les dije: 'Mirad, lo primero de todo, me estáis preguntando si estoy interesado en esta franquicia. Lo estoy. Amo la franquicia. La amo desde que era un niño. Pero ésta es la dirección en la que estoy interesado'. Y la buena noticia es que dijeron: 'Estamos interesados en esa dirección'. "Les hablé de lo que quería en términos de emoción y punto de vista. Supuse que estarían de acuerdo o dirían: "Siguiente". Y buscarían a otra persona." "Soy feliz sin hacer nada, porque acepto que la gente que está reuniendo esas tremendas cantidades de dinero tienen el derecho de hacer lo que quieran con esos proyectos. Sin embargo, si quieren que me implique, entonces tengo que hacerlo de una manera en la que siento que lo entiendo, o no voy a hacer un buen trabajo. Tengo que entenderlo emocionalmente." "Y recuerdo que pasó lo mismo con 'El amanercer del planeta de los simios'. Hubo momentos donde, porque no me conocían o cualquier otra razón, me decían: '¿Por qué no hacemos esto?'. Y yo simplemente respondía: 'Esa no es la película que hemos hablado. No es la película que quiero hacer'. Y debo decir que siempre retrocedían cuando decía eso."

Veremos un Batman detective influido por Hitchcock (y con Andy Serkis)

El proyecto empieza de cero aunque Reeves ha repetido que Ben Affleck sigue siendo Bruce Wayne. Queda la duda de si contará con Joe Manganiello como Deathstroke, o con Jared Leto como Joker; es de suponer que tendrá que contar con los actores que Warner desea mantener pero tiene un gran abanico de personajes a los que puede cambiar de rostro o presentar en el cine por primera vez. De hecho, ya ha soltado una petición para el reparto:

Andy Serkis in ANYthing! He is the BEST! Regards back! https://t.co/Imt9oHh8wj — Matt Reeves (@mattreevesLA) 16 de mayo de 2017

"¡Andy Serkis en TODO! ¡Es el MEJOR!"

También ha compartido ya algunas ideas que tiene para 'The Batman', por qué le atrae, y lo cierto es que el proyecto no podía ser más interesante. Parece que Reeves va a crear algo diferente a todas las adaptaciones del cómic que hemos visto hasta ahora en la gran pantalla:

"Una de las razones que me atraparon es que tenía una fascinación por Batman cuando era joven, similar a la que tenía con la saga de los Simios, con la que estaba obsesionado. Veo un paralelismo emocional entre César y Batman, en cuanto a que ambos son personajes torturados e intentando luchar consigo mismos para encontrar un modo de hacer lo correcto en un mundo muy imperfecto y, hasta cierto punto, corrupto. "Lo que intento hacer en todas mis películas, en un sentido casi hitchcockiano, es usar la cámara y la narración de modo que te conviertas en el personaje, y empatizas con su punto de vista. Creo que hay una oportunidad de hacer una versión detectivesca de Batman, casi de cine negro, centrada en el punto de vista de un modo muy, muy poderoso, que con suerte va a conectar al público con lo que hay dentro de su cabeza y de su corazón."

Si todo va bien, y Warner respeta la visión de Matt Reeves, 'The Batman' comenzaría a rodarse en 2018 y podría estrenarse en 2019.