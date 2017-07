El nuevo tráiler de 'Liga de la Justicia' es una asombrosa locura de 4 minutos: el sueño de todo fan

No exagero, no. Warner ha conquistado la Comic-Con 2017. Tras el alucinante teaser de 'Ready Player One' ha presentando un épico tráiler de 'Liga de la Justicia' que dura 4 minutos. Tiene todo lo que un fan de DC puede esperar, y más. Las grandes novedades respecto al anterior avance son que presenta al villano Steppenwolf y adelanta el regreso de Superman.

Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) y Cyborg (Ray Fisher) unen sus fuerzas para salvar la Tierra de una amenaza casi invencible, demasiado poderosa para combatir por separado. 'Liga de la Justicia' se estrena el 17 de noviembre con doble firma en la dirección: Zack Snyder y Joss Whedon.

Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes –Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash— puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas...

Henry Cavill, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Amy Adams, Diane Lane, Robin Wright, Connie Nielsen, Amber Heard, Willem Dafoe, Billy Crudup y Jesse Eisenberg completan el extenso y espectacular reparto de la película de Warner y DC Films. A continuación puedes ver el nuevo póster, tanto en vertical como en horizontal y una pequeña broma de los fans sobre la ausencia del Hombre de Acero:

Novedades en el calendario de DC y Ben Affleck desmiente rumores

El megatráiler de 'Justice League' ha sido el momento cumbre del panel de Warner y DC en la Comic-Con de San Diego pero hubo más novedades. Éstos son los proyectos oficiales que tienen en marcha ahora mismo:

Han retirado el proyecto de 'Cyborg' pero lo que más está dando que hablar es el título del spin-off de 'Flash' porque hace referencia a un arco argumental de los cómics que abriría la puerta a un nuevo Batman, algo que se está rumoreando en Internet desde ayer. Sin embargo, Ben Affleck ha aprovechado su visita a la Comic-Con para confirmar que sigue siendo el Caballero Oscuro, que nadie le va a sustituir (al menos de momento). Dejo varias publicaciones en Twitter con declaraciones de la estrella:

Ben Affleck says it's a "misconception" that because he didn't direct #TheBatman he wasn't enthusiastic about film pic.twitter.com/b64iVqkJ0K — Brent Lang (@BrentALang) 22 de julio de 2017

Ben Affleck dice que es una "malinterpretación" que porque no dirija 'The Batman' no significa que no esté entusiasmado por la película.

Ben Affleck says "I would be a fucking ape for Matt Reeves. I'm so excited to be the Batman. It's a great time for DC." #TheBatman — JES @ #SDCC (@JesabelRaay) 22 de julio de 2017

Ben Affleck dice: "Sería un puto simio para Matt Reeves. Estoy muy emocionado por ser Batman. Es un gran momento para DC".

.@BenAffleck: "Let me be very clear. I am the luckiest guy in the world. Batman is the coolest effin part in any universe."#JusticeLeague pic.twitter.com/V4Fq2YgOSn — Marcus Errico (@MarcusErrico) 22 de julio de 2017