Jaume Collet-Serra sustituye a Mel Gibson como favorito para dirigir 'Escuadrón Suicida 2'

Parece que la opción de Mel Gibson era demasiado arriesgada. Jaume Collet-Serra se ha convertido en el favorito de Warner y DC Films para dirigir la secuela de 'Escuadrón Suicida' ('Suicide Squad', 2016) según una información publicada por Deadline. El español era uno de los candidatos que empezaron a sonar hace meses, además de Gibson, Guy Ritchie y David S. Goyer.

Si hay acuerdo entre las partes, ésta sería la primera superproducción de Collet-Serra después de realizar thrillers como 'Non-Stop' (2014), 'Una noche para sobrevivir' ('Run All Night', 2015) o 'Infierno azul' ('The Shallows', 2016), que funcionó muy bien en taquilla. Su nombre sonó para adaptar 'Akira' pero el proyecto no arrancó. Por cierto, en 'Una noche para sobrevivir' coincidió con Joel Kinnaman, uno de los nombres fijos en el reparto de 'Escuadrón Suicida 2'.

Además de Kinnaman, Warner confía en volver a contar con Will Smith y Margot Robbie. De momento no se mencionan otros nombres, a ver qué pasa con Jared Leto, quien ha mostrado interés en seguir dando vida al Joker a pesar de ver reducida notablemente su presencia en la primera entrega. Como Jaume Collet-Serra ha trabajado en cuatro ocasiones con Liam Neeson, la gran pregunta que se hacen los fans es: ¿podría ser el antagonista de 'Escuadrón Suicida 2'?

Evidentemente, Mel Gibson era una opción más estimulante como director de este proyecto pero los mayores problemas de 'Escuadrón Suicida' fueron el guion y el montaje, y a pesar del gran éxito en taquilla (745 millones de dólares recaudados) tanto David Ayer, guionista y director del film, como ejecutivos de Warner han reconocido que no estuvieron acertados.

Cabe recordar que 'Escuadrón Suicida 2' está siendo escrita por Adam Cozad, guionista de 'Jack Ryan: Operación Sombra' ('Jack Ryan: Shadow Recruit', 2014) y 'La leyenda de Tarzán' ('The Legend of Tarzan', 2016). Quizá en unos meses estemos hablando de un proyecto atractivo, ahora mismo suena preocupante... Por ahora no hay fecha para el inicio del rodaje si bien Kinnaman ha declarado que la idea de Warner es ponerse manos a la obra en 2018.

