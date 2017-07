'Shazam!', el Capitán Marvel, es la próxima película de superhéroes que rodará Warner

Un nuevo proyecto está a punto de de ponerse delante de las cámaras de Warner en enero o febrero de 2018. Con un probable lanzamiento en 2019, Shazam!, la historia de un simple muchacho convertido en el más poderoso mortal de la Tierra, parece ser la próxima película del Universo DC (DC Cinematic Universe). Dirigiendo el proyecto de encuentra David F. Sandberg, el director de la cercana 'Annabelle: Creation', que proviene de la división hermana de Warner Bros., New Line.

Peter Safran, que trabajó con Sandberg en la secuela de 'Annabelle' (2014) y también está produciendo 'Aquaman', está en negociaciones para subirse a 'Shazam!' Como productor. Todo queda en familia, puesto que también 'Aquaman' está dirigida por James Wan, artífice principal del 'Conjuringverse' en el que se asienta la muñeca Annabelle.

No está claro si Dwayne Johnson, que desde hace mucho tiempo está unido a interpretar al villano Black Adam, estará involucrado en esta Shazam!, pero todo apunta a que sí, puesto que figura como estrella y productor del spin-off de Shazam! sobre ese personaje, que se está desarrollando al mismo tiempo.

Warner está reviviendo su DCU tras el impresionante éxito de 'Wonder Woman' y esta semana encajó dos películas de DC en el calendario de lanzamientos para 2020. Hay varias películas en la parrilla de salida pero en esta etapa, 'Shazam!' Despegará primero. 'Flash' se retrasó debido a que no está claro quién será el director, mientras que la secuela de 'Wonder Woman' se encuentra en la etapa de tratamiento temprano de guion.

Joss Whedon está supervisando la post-producción y re-shoots de 'La Liga de la Justicia' y no estará listo para abordar la película de Batgirl hasta acabar y estrenar lo que tiene entre manos. Recordamos (os hemos dejado algunos vídeos) que el Capitán Marvel y ha tenido adaptaciones, desde seriales a series de televisión.

Vía Hollywood Reporter