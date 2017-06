Las 'Wonder Woman' tróspidas: plagios, series abortadas y oscuras versiones animadas

El estreno de la última entrega del universo cinematográfico DC ha descubierto a uno de los personajes icónicos de la casa del entretenimiento para toda una nueva generación, pero a pesar de que es la segunda vez que la vemos encarnada por la rotunda Gal Gadot, el personaje ha tenido múltiples encarnaciones en el cine, televisión o la animación, aunque muchas de ellas son anecdóticas, fallidas o directamente, hilarantes.

Hoy, recopilamos algunas de las apariciones de la amazona, oficiales o no, que han ido teniendo lugar a lo largo de la historia del personaje. Anecdóticas, toscas, olvidadas, perdidas. Bienvenidos al reino alternativo de la princesa Diana Prince.

El Piloto fracasado (1)

Puede decirse que la primera adaptación del personaje de 1967 permanece oculta por su denigrante visión sexista del personaje. Un fallido intento de aprovechar la popularidad de la versión sesentera de Batman a modo de parodia idiota, más o menos como una sitcom del estilo de Sabrina en el que su madre le azuzaba por no tener marido, se lanza, enamorada de sí misma, besitos en el espejo y otras perlitas que explican por qué el piloto quedó encerrado bajo llave.

La Wonder Woman Animada

Hay muchas versiones de animación del personaje de Wonder Woman. Muchas están muy bien consideradas por los fans, y una de ellas es su segunda aparición en ese medio (la primera fue un cameo en un Spin-off animado de los Brady), como personaje compartido de 'Los superamigos' (Superfriends, 1973-1974) una versión primigenia de 'La Liga de la Justicia' con el encanto y el valor camp de los dibujos animado-estáticos de Hanna-Barbera.

Un momento, ¿Ya había una película oficial de Wonder Woman?

Si, la nueva aventura con Gal Gadot no es el primer largometraje con Wonder Woman. Bueno, vale hay trampa, esta película para televisión de 1974 no es realmente una película, sino, adivinen, otro piloto fallido que se remontó para que funcionara de forma autónoma. Esta visión de la heroína era rubia, era más bien una especie de copia psicodélica de 'Los ángeles de Charlie' con discotecas, funky setentero y un traje totalmente arbitrario y fuera del canon del personaje.

El team-up con Olivia Newton-John

La serie de acción real original, con la muy apreciada Lynda Carter como Mujer Maravilla, es una visión digna del personaje de cómic, pero a veces olvidamos o subestimamos el éxito que tuvo en estados Unidos. Una de las apariciones más extrañas fue este cameo de Carter, repitiendo sus ticks de la serie en un especial de la actriz y cantante famosa por 'Grease'(1978) en el que la Amazona se muere por cantar con ella, frustrada por múltiples apariciones de villanos. Adorablemente bobalicón y tan vergonzoso como e infame especial navideño de 'Star Wars'.

La Wonder Woman de Corea (1)

Los rudimentarios animes creados en Corea en los años 70 trataban de hacer frente a la industria profesional japonesa con todo tipo de recursos para explotar sus limitadas posibilidades. Una de sus prácticas comunes era el plagio y DC no se libró de su versión cutreanime de Wonder Woman en 1978, a la que rebautizaron como Wonder Princess. Aquí en vez de una amazona griega era una extraterrestre que luchaba contra invasores, ciborgs y otros villanos gritando como una condenada a ritmo de canciones inenarrables.

La Wonder Woman filipina (1)

En las islas filipinas es bastante común encontrarse todo tipo de películas que reciclan iconos de la cultura popular occidental y entre ellas diversos intentos de películas de superhéroes. Son comunes las parodias chuscas, con menos gracia que vergüenza ajena pero bastante voluntad y alegría. Una de esas parodias fue 'Alyas Batman en Robin' (1991), una relectura del Batman de los sesenta con números musicales a lo noche de fiesta y una aparición de Wonder Woman cuyo papel en esta Liga de la Justicia morrallera es poco más que el de vedette.

La Wonder Woman filipina (2)

Como ya sabemos que en las islas son muy de superhéroes ajenos, cuando toca crear un icono del cómic propio tiraron de lo que se llevaba en los cuarenta. Así, en 1947 Mars Ravelo y Néstor Redondo crearon a Darna, una jovencita que cuando dice ese nombre se trasforma en heroína (juramos que no dice SHAZAM). El personaje es un cóctel de Supergirl y la propia Diana Prince, pero con menos ropa, además tiene muchas versiones para el cine en todas las épocas, la que veis arriba es la de los 90, en el que podéis apreciar el clásico momento repelebalas de la heroína DC replicado sin vergüenza alguna.

La parodia animada

Antes de su versión de acción real actual, la serie animada de televisión 'The Tick'(1994-1997) parodiaba el género de superhéroes con una adaptación de un cómic underground de un hombre-garrapata. Uno de los personajes secundarios era American Maid ("Chacha" Americana), una fusión de El capitán América y la propia Wonder Woman que usaba, tiaras y zapatos de tacón como boomerangs.

El Piloto fracasado (2)

Sí, amigos, otro intento más, y otra oportunidad frustrada por no tener ningún tipo de interés por hacer una adaptación medianamente uniforme con la mitología de los cómics. Quitando las libertades que se tomaron, este aparcado primer episodio de la serie que nunca fue tenía a una Wonder Woman más o menos adecuada pero el resultado, para ser 2011, era rudimentario y cutrillo para un evento de superhéroes.

La Wonder Woman de Corea (2)

¿Creíais que la obsesión de los coreanos con la amazona favorita acabaría con su versión animada? Nope. 'Wonder Weoman vs. Mind Stealers' (2014) es una especie de fan-film entre home movie idiota, parodia y fetichismo raruno que tomaba el nombre de un episodio de la serie original para crear su propia saga producida por wildkat, que convirtió a la amazona en una secretaria de doble identidad a lo Clark Kent.

La cosa funcionó tan bien que crearon su propia web y secuela, superheroinedream.com destinados a crear mediometrajes de heroínas como la secuela de la anterior, 'Wunder Woman 1977' (2016) que tiene ya ideas que rozan la parafilia sexual al cosplay, con esa escena de seudobondage inocente y picarón.

La Wonder Woman porno

El ser humano es una especie predecible, y por ello es casi imposible que no exista ningún icono de la cultura pop sin su correspondiente versión pornográfica. Nos gustan las fiestas de disfraces. Si pudiéramos, pasaríamos los carnavales fornicando por las calles con nuestros disfraces y cosplays. A la pobre Diana Prince le ha tocado su versión porno, en dios sabe cuántas iteraciones. Sin ahondar mucho en el tema, parece que 'Wonder Woman XXX: An Axel Braun Parody' (2015) es la más "oficial" aunque la parodia de Batman V Superman XXX (2016) por el mismo "autor" también ha triunfado lo suyo.

Las Fan-Made versions

Hay gente a la que le cuesta esperar. El fenómeno fan es complejo. Por ello, aprovechando el gustillo por el cosplay que hay alrededor del personaje, algunos de los más audaces directores noveles se han lanzado a hacer sus miniversiones en forma de tráiler falso. Algunos, como este aciertan en el tema de la película incluyendo nazis y una ambientación bélica para su aventura en solitario.

Algunos capturan el estilo Snyder con norma de slow motion y sobredosis de CGI de garrafón con resultados no del todo desdeñables

Y otros, directamente alcanzan niveles de orgasmo nerd con sus cruces de multiversos Marvel y DC, enfrentando anda menos que a Lobezno con la mismísima Wonder Woman. ¡Y no les queda nada mal!