El nuevo tráiler de 'Annabelle: Creation' apunta, al menos, a superar a su infame predecesora

New Line y Warner Bros han proyectado 'Annabelle: Creation' durante el Festival de Cine de Los Ángeles dos meses antes de su fin de semana de estreno y las sensaciones han sido bastante positivas. Las críticas son mucho más benévolas con esta secuela del primer Spin-Off, la nefasta 'Anabelle' (2014)

Por suerte, para los que no estuvimos allí, también lanzaron un segundo tráiler y un nuevo póster para la secuela dirigida por David F. Sandberg, al que conocimos por la correcta 'Nunca apagues la luz' (Lights Out, 2016). El trailer y el póster es la confirmación más explícita de que la franquicia de horror de James Wan es ahora considerada por Warner como un universo cinematográfico completo, que se ampliará con otros personajes de 'Expediente Warren 2: El caso Enfield' (The Conjuring 2, 2016)

Además de esto, una mala noticia: en España, tendremos que esperar más de lo esperado. La esperada 'It' de Andy Muschietti ha adelantado su estreno en nuestro país al 8 de septiembre, el mismo día de estreno en Estados Unidos lo que ha desencadenado que 'Annabelle: Creation' retrase su estreno al 12 de octubre, la fecha inicialmente prevista para la adaptación de Stephen King.

Con ambas obras, Warner se ha convertido en una de las majors con mejores resultados con proyectos de terror. Recordemos que la última película de Wan recaudó más de 300 millones de dólares y en total, con sus ramificaciones tendrá hasta seis películas dentro de lo que la propia New Line anuncia como 'Universo Conjuring' que podría alcanzar con esta nueva aventura de la muñeca la marca de los mil millones, desafiando a las franquicias de terror mas taquilleras de todos los tiempos. Por su parte, se espera que la adaptación de 'It' bata récords.