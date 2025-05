Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en junio de 2025. Del esperadísimo final de 'El juego del calamar' a la versión española de un reality de éxito mundial

En breve toca dejar atrás mayo y centrarnos en el mes que viene. Por ello, en Espinof vamos a hacer nuestro ya tradicional repaso a 7 estrenos imprescindibles de Netflix durante junio de 2025. Entre los títulos elegidos sobresale con luz propia el esperadísimo final de 'El juego del calamar', pero hay propuestas para todos los gustos.

'Ginny y Georgia', temporada 3

Uno de los grandes éxitos de Netflix regresa casi dos años y medio después con una tercera entrega que promete indagar más en la historia de la peculiar familia formada por Brianne Howley y Antonia Gentry. Recordemos que la anterior entrega concluyó con un tremendo cliffhanger -el arresto de Georgia-, por lo que los nuevos episodios se presentan moviditos.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Estreno en Netflix el 5 de junio de 2025

'FUBAR', temporada 2

Dos años después vuelve la serie de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Él fue lo mejor de la primera entrega y mucho me sorprendería que eso vaya a cambiar en la segunda. Eso sí, ojo al fichaje de Carrie-Anne Moss, pues espero que tenga oportunidad para lucirse.

Estreno en Netflix en 12 de junio

'Jugando con fuego: España'

Reconozco que no soy muy fan de este formato de Netflix -me vi y disfruté hasta cierto punto con la primera edición del original, pero luego acabé saturado-, lo cual no quita que tenga un enorme éxito y cuenta con versiones en varios países. Ahora le toca el turno a España en una edición presentada por Alba Carrillo que promete dar mucho de lo que hablar.

Estreno en Netflix el 13 de junio

'Aguas turbias'

Holt McCallany y Melissa Benoist lideran esta serie dramática basada en hechos reales que cuenta cómo una familia recurre a todo tipo de métodos para mantener a flote su imperio pesquero. Detrás de ella tenemos a Kevin Williamson ('Dawson crece').

Estreno en Netflix el 18 de junio

'Las guerreras K-Pop'

Nueva película animada de Netflix que mezcla el cine de superhéroes con el mundo del k-pop. Cuenta la historia de varias superestrellas de ese tipo de música que utilizan sus increíbles poderes secretos para proteger a sus fans cuando no están tocando ante el público.

Estreno en Netflix el 20 de junio

'Olympo'

Huele a intento de conseguir una nueva 'Élite', lo único que en esta ocasión situando la historia en un centro deportivo de alto rendimiento. Clara Galle es el rostro más reconocible de una serie llamada a conectar con el público adolescente y convertirse en el nuevo bombazo español de Netflix.

Estreno en Netflix el 20 de junio

'El juego del calamar 3'

El gran final de la serie más vista de la historia de Netflix. Nos quedan por delante solamente 6 episodios para descubrir cómo se cierra la historia de Gi-hun, quien se encuentra en una posición especialmente delicada tras el fallido intento de rebelión que tuvo lugar al final de la segunda temporada.

Estreno en Netflix el 27 de junio

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025