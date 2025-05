Las secuelas oficiales de 'Lilo y Stitch' que nos destrozaron el corazón: sus protagonistas se separaron y todo terminó de la manera más deprimente posible

Seguro que te acuerdas -y más con el remake fresco- de cómo terminaba 'Lilo y Stitch', ¿verdad? Stitch consigue vivir en la Tierra junto a Lilo porque ella y Nani son su Ohana, final feliz, se acabó. Bueno, no exactamente: en Disney nada se termina hasta que no le sacan toda la leche a la vaca, y tras su éxito inesperado en 2002 (recaudó 273 millones frente a solo 80 de presupuesto) inició una franquicia por sí sola, en la que la historia continúa, todo es canon y su final os va a destrozar por dentro. Avisados estáis.

Ay, Stitch

Sin perder ni un solo minuto, en 2003 se estrenó 'La película de Stitch', en la que nuestros protagonistas tratan de encontrar otro de los experimentos del Doctor Jumba, el 221, más conocido como Sparky, que tiene habilidades eléctricas y pasa a formar parte de la saga como secundario importante. Al final de la película, se activan un montón de experimentos fallidos más, y la tarea de Lilo y Stitch será ir a recuperarlos... en su propia serie, claro.

'Lilo y Stitch: La serie' duró 65 episodios divididos en 2 temporadas donde la familia debe recuperar los 623 experimentos de Jumba que quedan por encontrar antes de que lo haga el Capitán Gantu. A lo largo de la serie, Stitch llegó a tener interés amoroso (Angel, el experimento 624) y conocimos a gran parte del elenco de monstruos fabricados por el doctor hasta que, finalmente, en 2006 todo terminó con otra película más, 'Leroy y Stitch', que ponía punto y final a esta parte de la historia.

En 'Leroy y Stitch', descubrimos el último experimento, el 629, Leroy, una especie de clon malvado de Stitch que la lía por última vez. Lilo, Stitch, Pleakley y Jumba consiguen recuperar a todos los monstruos, cerrando la serie de una vez por todas. Al final, todos los experimentos se hacen una foto con la niña, que les califica como "su Ohana", Leroy baila a Elvis y todo termina de manera satisfactoria. O eso es lo que la mayoría de la gente cree.

Stitch oriental

De las cenizas de 'Lilo y Stitch' nació '¡Stitch!', una nueva serie protagonizada en exclusiva por el extraterrestre y que se hizo directamente para el mercado japonés en forma de anime durante 86 episodios divididos en tres temporadas distintas. Todo empieza años después de 'Leroy y Stitch', cuando Lilo ya es adulta y se marcha a la universidad, dejando a Stitch solo y prometiéndole que cuatro años después se encontrarán en la playa y retomarán su amistad. Pero ella no vuelve nunca, dejándole totalmente tirado.

Stitch, en ausencia de Lilo y tras la traición de Lilo, se vuelve destructivo de nuevo y se marcha de Hawai en su nave. Tras un paseo por el espacio acaba aterrizando en Okinawa, Japón, donde conoce a Yuna, una chica que practica kárate y vive con su abuela. Allí aprovecha para hacerse amigo de los yokais que viven en la isla, enfrentarse una vez más al malvado Hämsterviel... y para ennoviarse del todo con Angel, que ahora es una cantante intergaláctica de éxito. Ojalá me estuviera inventado todo esto.

Al final, Stitch hace 43 buenas acciones y puede pedir un deseo, que es quedarse en la Tierra para siempre junto a Yuna. ¡Junto a Yuna! En la tercera temporada de la serie, por fin, vuelve una Lilo adulta que, en estos años, ha tenido una hija propia, Ani. Ambas van a Okinawa y Lilo le explica a Stitch que si aquel día no se reencontró con él fue porque Nani estaba dando a luz en ese mismo momento, y cuando pudo volver ya era demasiado tarde y se había marchado. Se abrazan, pero el extraterrestre se queda a vivir con Yuna, su nueva familia. Todo esto es canónico y oficial de Disney. Pero aún quedaba la bofetada final.

En 2017, y dirigida exclusivamente al mercado chino, Disney creó 'Stitch & Ai', otro nuevo spin-off que continúa 'Leroy y Stitch' (ignorando, pues, '¡Stitch!', el final real de la franquicia) y en el que, esta vez, el extraterrestre acaba en las montañas de Huangshan donde se hace amigo de una nueva niña, Wang Ai Ling, con mucho en común con Lilo. Solo tuvo 13 episodios, y nuestra protagonista no apareció por ningún sitio, pero sí mostró a Stitch agradecido de tener una nueva familia. No apto para puristas.

Así que ya lo véis: la saga terminó con Lilo abandonando a Stitch y él encontrando no una, sino ¡dos! nuevas familias con las que vivir. Por el camino y antes del remake, si eres un completista, también puedes ver 'Lilo y Stitch 2: El efecto del defecto', que, por suerte, no afecta al canon y es solo una aventura más. Cualquier cosa con tal de no rompernos el corazón al ver que Ohana significaba "Familia, a no ser que queramos hacer caja con una versión en otro país, claro".

