Revelado el motivo de los reshoots de 'Liga de la Justicia' y Ben Affleck pide calma: "DC al fin lo está haciendo bien"

'Liga de la Justicia' ('Justice League') es una de las películas más esperadas de lo que queda de 2017, pero no son pocas las dudas que hay sobre ella. Primero fue la marcha de Zack Snyder por la muerte de su hija, siendo rápidamente sustituido por Joss Whedon, pero fueron los reshoots los que avivaron la polémica: 25 millones de dólares para rodar más material con el curioso detalle de que Henry Cavill tenía que grabar sus escenas con el bigote que se había dejado para 'Misión Imposible 6'.

Como es lógico, existía mucha curiosidad por conocer más detalles sobre los cambios que supondrá para 'Liga de la Justicia', pero los principales implicados no se habían querido pronunciar hasta ahora. Ha sido Ben Affleck, quien recientemente desmintió el rumor sobre su marcha de la saga de superhéroes de Warner y DC, quien ha querido lanzar algo de luz, reconociendo que está siendo poco ortodoxo, pero aclarando que está más que satisfecho con el resultado y nos pide calma:

Zack (Snyder) tuvo una tragedia familiar y se retiró, lo cual es horrible. La mejor persona que pudimos encontrar para la película fue Joss (Whedon). Tuvimos mucha suerte de que aceptase. Es un interesante producto de dos directores, ambos con visiones únicas, con formas muy potentes de abordarlo. Nunca había tenido esa experiencia haciendo una película. Tengo que decir que adoro trabajar con Joss y que me encanta lo que hemos hecho con él.

Además, el actual Batman también ha querido puntualizar que la grabación de nuevas escenas es algo habitual en Hollywood y que no deberíamos preocuparnos porque 'Liga de la Justicia' las tenga. De hecho, no duda en alabar el trabajo actual de DC -aunque eso no deje precisamente bien a lo anterior sin tener que decirlo expresamente-:

Nunca he trabajado en una película sin reshoots. ¡En 'Argo' lo hicimos durante una semana y media! ¡Cuatro días en 'Adiós, pequeña, adiós' ('Gone Baby Gone'). Este es un gran momento para trabajar con DC. Están encontrando su sitio. Están haciéndolo bien. Al fin sentimos que está funcionando.

No obstante, eso no nos aclara cuál es el objetivo principal de invertir tanto dinero en la grabación de nuevas escenas. Ahí es donde entra en escena Joe Morton, que interpreta en la película al Dr. Silas Stone y al que también pudimos ver en 'Terminator 2: El juicio final' ('Terminator 2: Judgment Day'), para darnos detalles más concretos, señalando claramente cuál es el motivo y también qué personaje se ve más afectado por ello:

Sé que con Ray (Fisher), el joven que interpreta a Victor (Cyborg), ha habido ciertos ajustes que hicieron por una cuestión de tono del personaje. Por lo que he oído, existía la necesidad por parte del estudio de aligerar la película en cierta medida porque era demasiado oscura. No sé que significa eso en lo referente a los reshoots, pero es lo que he oído. Creo que por eso volvieron a rodar escenas.

Esto huele a querer hacer que 'Liga de la Justicia' coja prestada la fórmula de Marvel pero sin abusar de ella. Se ve que en Warner han tomado nota del éxito de 'Wonder Woman' y quieren que ese sea el camino a seguir en lugar de la apuesta por ese tono más adulto y oscuro que había caracterizado a su universo cinematográfico hasta ahora. El 17 de noviembre saldremos de dudas.

Vía | Dark Horizons