La película de 'Sonic' lanza un tráiler que no dejará a nadie indiferente: el videojuego cobra vida con Jim Carrey como Dr. Robotnik

Por fin podemos echar un vistazo a la película de Sonic y... va a dar que hablar. Paramount Pictures ha publicado el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos de Sega protagonizada por el popular erizo azul. El adelanto recuerda a lo que han hecho con los Pokémon en 'Detective Pikachu' pero con menos dinero o más prisas, ese CGI se siente ya viejo...

Ben Schwartz ('Parks and Recreation', 'House of Lies') pone voz a Sonic en la versión original mientras que las caras más conocidas del film son James Marsden ('X-Men', 'Westworld'), en la piel de un valiente sheriff de pueblo que forma equipo con Sonic, y Jim Carrey, que interpreta al villano, el científico loco Dr. Robotnik. 'Sonic, la película' ('Sonic the Hedgehog') se estrena el próximo 8 de noviembre.

Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Neal McDonough y Adam Pally completan el reparto mientras que la puesta en escena corre a cargo de Jeff Fowler, quien debuta como director de largometraje. Fowler es una apuesta del productor Tim Miller, con quien trabajó en el estudio de animación Blur; allí dio origen a su corto 'Gopher Broke', nominado al Óscar.

Nuevos carteles de la película de Sonic y tráiler en versión original

De los productores de la franquicia 'Fast and Furious' y 'Deadpool', llega a la gran pantalla, 'Sonic: La Película', una comedia de fantasía y aventuras de acción real. Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos, vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski (Marsden). Sonic y Tom unen sus fuerzas para detener al malvado Dr. Robotnik (Carrey), que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo...