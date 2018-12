Primer (y aterrador) vistazo a 'Sonic the Hedgehog': el erizo de Sega tendrá musculitos en la película de acción real

El horror, el horror... Ya podemos echar el primer vistazo a la adaptación al cine de 'Sonic the Hedgehog' y, bueno, siendo generosos, diremos que no es lo peor que hemos visto en nuestra vida. Quizá su imagen nos deje daños de por vida, mate nuestra infancia y viole nuestros recuerdos más tiernos con el mando de la megadrive, pero a estas alturas ya estamos curados de espanto... ¿o no?

Y además, sólo es un cartel. Un teaser póster. No es todavía metraje de la película. Es un concepto. Un concepto horrible, pero nada más. Vamos a esperar a que salga algo que realmente proceda de la película antes de echarnos las manos a la cabeza pensando en cómo van a destrozar al erizo más popular de todos los tiempos...

Paramount distribuye 'Sonic the Hedgehog' y ha fijado el estreno en cines para el 8 de noviembre de 2019. La puesta en escena corre a cargo de un debutante, Jeff Fowler, director del divertido cortometraje 'Gopher Broke'. Lo más llamativo es el reparto ya que incluye a Jim Carrey como el villano, el Dr. Robotnik. También actuán James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Neal McDonough, Adam Pally y Ben Schwartz poniendo la voz del erizo con musculitos en la versión original.

La historia, obviamente, gira en torno al reto de Sonic por acabar con el malvado plan de Doctor Robotnik, que acude a la Tierra para reunir las Esmeraldas Caos (un fan de Thanos).

Otro nombre que cabe destacar es el de Tim Miller, director de 'Deadpool' y que ahora prepara la sexta entrega de 'Terminator'. Miller es productor de la película de 'Sonic' y revela que quisieron optar por una versión "más realista" del erizo, en lugar de hacerlo como un dibujo animado. Lo cual provocó discusiones con Sega: