Primer vistazo a 'Terminator 6': el futuro es femenino

Ya podemos echar un vistazo a la nueva película de 'Terminator'. En esta primera imagen oficial aparecen las tres protagonistas, Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton, quien vuelve a la saga tras dar vida a Sarah Connor en las dos primeras entregas. El regreso de la veterana actriz va más allá de la nostalgia: el nuevo film es una continuación directa de 'Terminator 2'.

Así es, el proyecto titulado provisionalmente como 'Terminator 6' es en realidad otra 'Terminator 3' que ignora todas las secuelas no realizadas por James Cameron. El creador de la franquicia participa como productor en esta nueva entrega que dirige Tim Miller ('Deadpool'). El estreno está fijado para el 22 de noviembre de 2019.

Davis interpreta a la misteriosa Grace, cuyas marcas en la piel dan a entender que no es humana (o al menos, no una corriente), mientras que Reyes es una tal Dani Ramos, un personaje que los responsables de la película comparan con el de Sarah en la original. Es decir, el objetivo de Skynet y sus máquinas asesinas. De momento no hay detalles sobre la historia y la gran pregunta es: ¿dónde está John Connor?

Imagino que, tras una foto que parece indicar que el futuro es femenino, nos mostrarán a los hombres de la película. Porque los hay. Regresa Arnold Schwarzenegger, que sigue vinculado a la saga (no intervino en 'Terminator Salvation' pero se las apañaron para insertar su rostro por ordenador en un doble), Diego Boneta, que tiene el papel del hermano de Reyes, y Gabriel Luna, que encarna al enemigo de las heroínas.