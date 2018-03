Mackenzie Davis protagonizará la nueva película de 'Terminator' concebida por James Cameron y el director de 'Deadpool'

Ya hay protagonista para la sexta película de la franquicia 'Terminator'. La elegida es Mackenzie Davis, actriz canadiense vista recientemente en 'Blade Runner 2049', 'Black Mirror: San Junipero', 'Marte' ('The Martian') o la serie de culto 'Halt and Catch Fire'.

Según Variety, Davis era la gran favorita de Tim Miller ('Deadpool'), el director de esta sexta entrega pero faltaba el visto bueno de James Cameron, que está ocupado rodando las secuelas de 'Avatar'. Además de productor, Cameron ha concebido la historia de la película en colaboración con Miller y David Ellison (de la compañía productora Skydance). Billy Ray ha sido incorporado recientemente para reescribir el guion.

No hay detalles concretos sobre el papel de Mackenzie Davis aunque se sabe que será "uno de los rostros" de la película, y que su personaje es una asesina; las misteriosas "fuentes internas" del proyecto parecen indicar que será la nueva máquina enemiga de los humanos y que falta por contratar a otra joven protagonista. De momento, además de Davis el reparto incluye a dos veteranos, Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger.

La sinopsis se mantiene todavía en secreto si bien Cameron ha declarado que este nuevo proyecto va a ignorar las tres últimas secuelas de la saga y continuará la historia donde la dejó 'Terminator 2'. La sexta película de 'Terminator' comenzará a rodarse en junio y el estreno está previsto para el 26 de julio de 2019. Y si tiene éxito en taquilla, será el inicio de una nueva trilogía.

Por otro lado, aprovechando la noticia el productor Keith Calder ('The Guest', 'Blair Witch') ha acudido a Twitter para quejarse de que los propietarios de la saga Terminator se negaron a escuchar su propuesta para un nueva entrega que, según él, "habría salvado la franquicia":

I hope the new TERMINATOR movie is good enough to explain to me why the rights holders wouldn't even bother to hear the take that @Simon_Barrett, Adam Wingard, Jess, and I came up with.