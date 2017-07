James Cameron prepara una nueva trilogía de 'Terminator' y confiesa por qué recomendó la última entrega

Es un notición aunque, realmente, no debería sorprender que James Cameron quiera seguir exprimiendo al Terminator. Mientras rueda CUATRO secuelas de 'Avatar', el cineasta está promocionando el reestreno en cines de 'Terminator 2' en formato 3D y ha hablado sobre el proyecto de reboot de la franquicia que tiene en marcha desde enero.

Recordemos que, en lugar de continuar 'Terminator: Génesis' (2015), los actuales propietarios de Terminator optaron por negociar con Cameron (quien recupera los derechos en 2019) y plantearle un proyecto a su gusto donde estuviera implicado como productor. Inicialmente se dijo que preparaban una última entrega que cerraría la historia de la franquicia pero han cambiado de opinión y ahora planifican una trilogía:

James Cameron no ofrece más información sobre el reboot de Terminator así que quedamos a la espera de saber si se confirma tanto la dirección de Tim Miller ('Deadpool') como el regreso al reparto de Arnold Schwarzenegger, el único actor que, de un modo u otro, ha aparecido en todas las películas de la saga (no participó en 'Terminator Salvation' pero usaron su rostro para una escena). Lo que sí ofrece Cameron es un poco de sinceridad sobre su recomendación de 'Génesis'.

Como recordarás, el director de las míticas 'Terminator' (1984) y 'Terminator 2' (1991) participó en un vídeo de la quinta entrega donde se mostraba muy sorprendido y entusiasmado por el resultado, dando su bendición y recomendando ir a verla. Si te sonó increíble después de ver la película, es porque realmente Cameron estaba haciendo un favor a Schwarzenegger:

"Creo que es sobradamente conocido que no siento demasiado respeto por las películas que se hicieron después [de Terminator 2]. En su momento las apoyé por el bien de Arnold, porque es un íntimo amigo. Ha sido colega mío desde hace 33 años así que siempre le he ayudado y nunca he sido muy negativo. Pero [esas películas] no funcionaron para mí por varias razones."