Llega a Amazon Prime Video una de las mejores secuelas de animación de la historia (y nadie daba un duro por ella)

Tengo la teoría de que la gente tiene muchas esperanzas puestas en 'Shrek 5' porque se aferran a que la secuela de su spin-off fue una grata sorpresa (cuando el equipo técnico no tenía ninguna relación con el resto de la saga, pero bueno). Es innegable que 'El Gato con Botas: El último deseo' es una de las mejores secuelas de animación de la historia y ya podéis verla en Amazon Prime Video.

El último maullido

Tras años de aventura desenfrenada, el Gato con Botas se da cuenta de que ya ha agotado ocho de sus nueve vidas. El felino decide entonces embarcarse en un nuevo viaje para sortear a la muerte y recuperar todas las vidas perdidas... aunque no lo hará solo.

'El Gato con Botas: El último deseo' ('Puss in Boots: last wish', 2022) es la secuela de 'El Gato con Botas' (2011), que a su vez era un spin-off de la tetralogía de 'Shrek'. Está dirigida por Joel Crawford ('Los Croods 2') y Januel Mercado, producida por DreamWorks y guionizada por Paul Fisher ('La Lego Ninja Go película') y Tommy Swerdlow ('Pequeños gigantes').

Aunque tuvo la mala suerte de coincidir en el mismo año que 'Minions: el origen de Gru', logró colarse en el puesto 10 de películas más taquilleras de 2022, con más de 481 millones de dólares recaudados, rentabilizando su presupuesto de 90 millones.

Pese a que el panorama de secuelas de animación es cada vez más desolador (con lo rentables que son en taquilla, pinta a que vamos a vivir tiempos oscuros donde poca cosa original vamos a ver), hay que reconocerle a esta película el mérito de ser la secuela que nadie pidió y consiguió callarnos la boca.

Después del bajón de 'Shrek 3' y 'Shrek 4', y lo simpática aunque intrascendente que fue la primera película de este personaje, nadie daba un duro por una continuación que llegaba 11 años después, y no pudimos sino caer rendidas ante su increíble animación y su no menos estupendo guion.

A nivel técnico, seguía la línea de 'Los tipos malos' o 'Spider-Man: un nuevo universo', con una animación que se diferenciaba de todas las películas anteriores de la franquicia para darle un estilo más cercano a las ilustraciones de cuentos de hadas, tal como explicó su director.

No solo se contentaba con ser una auténtica delicia visual, sino que venía reforzada por un guion que profundizaba en el personaje de Gato más allá de la caricatura que era cuando tenía un rol secundario. Gato podía ser divertido, pero también muy humano, y su viaje motivado por el miedo a la muerte daba pie a mostrar matices y una evolución de lo más interesante.

Reconocer el mérito de secundarios tan carismáticos como Kitty Zarpas suaves, Perrito, Ricitos de oro y sus osos y, por supuesto, ese Lobo que perseguía a Gato desde las sombras con su mirada penetrante. Especial mención también a ese reparto de voces, con Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Willen, Florence Pugh, Wagner Moura u Olivia Colman, entre otros.

'El Gato con Botas: El último deseo' es la secuela que no sabíamos que necesitábamos, con una animación que es un caramelito para los ojos, un protagonista que comienza a cuestionarse las decisiones que ha tomado en su vida y un elenco de secundarios memorable. Si no la pudisteis ver en su momento, ahora la tenéis disponible en la plataforma.

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2023