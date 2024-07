Minions, emociones y gatos naranjas. Por qué las secuelas y la animación han salvado la taquilla... y abierto el escenario más preocupante posible

Hasta hace cosa de tres semanas, 'Dune: Parte Dos' se alzaba como la película más taquillera del curso cinematográfico y como la única cinta capaz de salir del rango de los 500 millones de dólares en todo el mundo —sólo dos títulos se mueven en esa horquilla— con una recaudación total de 711 millones; síntoma de que las cosas no estaban yendo nada bien para la exhibición tradicional en salas de cine.

Duelo de titanes

No fue hasta el 19 de junio cuando comenzó a vislumbrarse una tenue luz al final del túnel que, bajo un escrutinio más pormenorizado, no lo es tanto. Esta no fue otra que 'Del revés 2', cuyo éxito arrollador la ha convertido en la primera cinta en superar los 1.000 millones de dólares en la taquilla global, con un montante de 1.217 millones a fecha de hoy que, probablemente, continúen creciendo hasta, al menos, finales de julio.

No obstante, la última obra de Pixar ha perdido la hegemonía en el box office tras la llegada de 'Gru 4. Mi villano favorito', cuyo fin de semana de estreno en Estados Unidos se ha traducido en unos 75 millones de dólares —'Del revés 2' se quedó el segundo puesto con 3o millones—; una dinámica que también se ha replicado en España, pero con mucha menos distancia entre ambas, quedándose el título de Illumination con 2,9 millones de euros, y su inmediata perseguidora con 2,7 millones.

Si nos centramos únicamente en el país de las barras y estrellas, el combo minions-emociones, cuyas taquillas combinadas durante los últimos 5 días suman un total de 122,6 millones de dólares, ha supuesto más dos tercios de la recaudación total, que ha ascendido a 157 millones. Estas cifras no hacen más que demostrar que el estatus quo no ha cambiado en absoluto y que nos encontramos ante anomalías puntuales, pero traen otra interesante reflexión bajo el brazo.

Dos claras tendencias

Si observamos los datos de taquilla global a fecha de hoy, 8 de julio, la suma de recaudaciones del Top 10 da un total de 4.656 millones de dólares. De estos, 2.236 millones de dólares han llegado de la mano de películas de animación; concretamente, de las mencionadas 'Del revés 2' y 'Gru 4. Mil villano favorito', de 'Kung Fu Panda 4' —en cuarta posición con 544 millones— y de una 'Garfield. La película' que ha logrado colarse en el número 7 de la lista con 244 millones de dólares.

Estas cifras nos permiten comprobar que casi la mitad del montante amasado por los diez títulos más taquilleros de lo que va de año pertenece a títulos animados; concretamente, un 48,02% de los ingresos en las salas de cine de todo el mundo se han obtenido mediante largometrajes creados íntegramente con esta técnica. Pero ojo, porque la otra parte del pastel también nos permite ver una tendencia tan curiosa como desesperanzadora.

Tan sólo una de las otras seis producciones que conforman el Top 10, sólo la 'Amigos imaginarios' de John Krasinski, que ocupa la última posición con 185 millones de dólares y un 3,98% del total, parte de una idea original. Las otras cinco son secuelas o adaptaciones, e incluyen 'Dune: Parte 2' —711 millones y un 15,28%—, 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' —567 millones y un 12,19%—, 'El reino del planeta de los simios' –392 millones y un 8,44%–, 'Bad Boys: Ride or Die' —360 millones y un 7,73%— y 'Cazafantasmas: Imperio helado' —201 millones y un 4,33%—.

Si no discriminamos entre animación y acción real, 4.471 millones de dólares de los 4.656 totales han sido recaudados por secuelas de sagas o franquicias preexistentes. Un 96,92% del box office que nos invita a pensar que este tipo de producciones serán las que mantendrán vivas las salas de cine, no sabemos por cuánto tiempo, y que las IP originales y los títulos de medio presupuesto están, definitivamente, condenados a los fondos de catálogo de las plataformas de streaming de turno.

