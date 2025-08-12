'Shrek 5' pasa de enfrentarse a una competencia salvaje y mueve su fecha de estreno medio año. Lo bueno es que tienen tiempo de sobra para hacer un 'Sonic'

Echar un vistazo a la cartelera navideña del próximo curso cinematográfico 2026 nos permite vislumbrar un escenario marcado por la competencia más salvaje que podamos imaginar. Sin ir más lejos, el 18 de diciembre coincidirán los lanzamientos de 'Vengadores: Doomsday', 'Dune: Parte III' y 'Ice Age 6' y, con semejante panorama en el que las puñaladas por hacerse con una buena parte del pastel taquillero van a estar a la orden del día, había que tomar decisiones.

Veraneando en la ciénaga

La carta, finalmente, la ha jugado la gente de Universal, que ha decidido desplazar la fecha de estreno de su esperadísima 'Shrek 5' nada menos que seis meses, del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Parece que, después de todo, la confianza para enfrentarse a los títulos mencionados anteriormente en su segundo fin de semana no es plena... o que prefieren tener un extra de margen para arreglar cierto aspecto de la película.

Me estoy refiriendo, por supuesto, al controvertido look que el ogro protagonista, su familia y amigos lucieron en el teaser que se lanzó a principios de este mismo año y que llegó a calificarse como "una interpretación hecha con IA de lo que sería Shrek 5". La lluvia de memes fue considerable, y llegó a pedirse un rediseño que volviese a los orígenes tal y como ocurrió con el polémico —y aterrador— Sonic del largometraje en acción real de Jeff Fowler.

Con o sin cirugía plástica digital de por medio, 'Sherk 5', dirigida a seis manos por Walt Dohrn, Conrad Vernon y Brad Ableson, y que reunirá a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz y que contará con Zendaya prestando la voz a la hija de la criatura titular, se ha convertido desde ya en uno de los potenciales taquillazos de la temporada estival de 2027. Por el momento no se conocen detalles sobre la trama, pero estaremos al corriente de cualquier novedad sobre la producción.

