'Shrek 5' recuperará a sus voces de siempre para el doblaje en España. En Latinoamérica no han tenido la misma suerte y los fans están que trinan

Si algo ha demostrado 'Toy Story 5' con su última entrega es que no hay cuatro sin cinco, y en DreamWorks no quieren ser menos que Disney. Así que para el 30 de junio de 2027 podemos esperar 'Shrek 5', que ya ha dejado ver un nuevo tráiler y viene con un lavado de cara para poner la franquicia al día con las películas animadas más modernas.

Aunque si a muchos en España nos preocupaba su doblaje, parece que podemos respirar tranquilos.

Por desgracia, no llueve a gusto de todos

Cuando la primera película de 'Shrek' se estrenó allá por 2001 coincidió con la época dorada del dúo de cómicos Cruz y Raya, pero la persona que decidió ficharlos para doblar a Shrek y Asno posiblemente no sabía hasta qué nivel había encontrado oro puro.

Juan Muñoz y José Mota hicieron un trabajo tremendo con el doblaje de la película (metiendo también alguna morcilla de la casa), pero con la separación del dúo y la cantidad de tiempo que ha pasado desde 'Shrek 4' ya no parecía tan seguro que la quinta película fuera a traerles de vuelta. Sin embargo, el tráiler en castellano nos ha quitado las dudas de un plumazo, y además el propio Juan Muñoz ha confirmado en su cuenta de X que volverá a ser Shrek en la nueva película.

Así que parece que volvemos a contar con Juan Muñoz, Jose Mota y la genial Nuria Mediavilla como Shrek, Asno y Fiona, además de Jengi y el resto de la tropa. Pero mientras que en España podemos celebrar que se cuente con los actores de voz de siempre (aunque habrá que ver a qué celebrity de turno nos cuelan para los hijos de Shrek y Fiona...), en Latinoamérica no han tenido la misma suerte.

"Felicidades, amigo. Qué bueno que en Universal España le tengan respeto a usted y a su trabajo. Lástima que en Latinoamérica no pase lo mismo.", respondía un fan al post de Muñoz, mientras que en anuncio del tráiler otros escribían: "Regresen a Alfonso Obregón, se escucha horrible ese tráiler. Traten con más respeto a los actores de doblaje". Otro fan prometía: "No veré esa película nunca, ni pirata, si no le piden grabar al personaje de nuevo."

Y es que Alfonso Obregón, quien llevaba doblando al ogro desde 2001, se ha quedado fuera de 'Shrek 5'. Su ausencia ha quedado clara con la versión latina del tráiler, aunque Obregón ya había avanzado que su regreso dependería de las negociaciones con la productora y que una de sus principales condiciones era que que además quería dirigir el doblaje de la película.

En 2024 el actor se enfrentó a acusaciones de abuso sexual en 2024, por que es muy problema que los responsables de 'Shrek 5' en Latinoamérica quieran evitar cualquier polémica. No es el primer doblaje reciente del que se cae, ya que tampoco se contó con él para 'Scary Movie 6' y su ausencia fue muy sonada. Por su parte, Eugenio Derbez y Dulce Guerrero sí que regresarán para doblar a Asno y Fiona en su versión latina.

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