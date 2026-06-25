'Shrek 5' no es suficiente y también habrá precuela. La película de Asno con Eddie Murphy ya tiene fecha de estreno

La llegada a los cines de 'Shrek 5' está confirmada para verano de 2027, pero la longeva franquicia de ciencia ficción no tiene suficiente con eso. De hecho, Universal acaba de hacer oficial el spin-off centrado en Asno con Eddie Murphy volviendo a poner voz a ese querido personaje.

Además, el estudio no se ha conformado con eso, pues también ha anunciado que 'Donkey' se estrenará de forma exclusiva en cines el 30 de junio de 2028, justo un año después del lanzamiento de 'Shrek 5'. Algo me dice que la franquicia de Dreamworks tampoco va a quedarse con eso y que tampoco sería nada raro que hubiese una tercera aventura en solitario de El gato con botas.

Toca conocer los orígenes de Asno

Fue el propio Murphy quien hace unos años comentó que Asno merecía su propia película y que "es mucho más gracioso que El gato con botas", por lo que no entendía cómo no se habían puesto manos a la obra con ella antes que con el spin-off centrado en personaje al que presta su voz Antonio Banderas.

Eso sí, parece que la película de Asno será una suerte de precuela de 'Shrek', ya que nos contará los orígenes del personaje y cómo se convirtió en la versión del mismo que todos conocemos.

Charlie Bean, responsable de la versión en imagen real de 'La dama y el vagabundo', se encargará de dirigir la película de Asno, mientras que Matt Flynn ejercerá como codirector. Este último ya tiene experiencia en la saga, pues trabajó en los storyboards de la estupenda 'El gato con botas: Último deseo'.

Ahora habrá que tener un poco de paciencia antes de poder verla, pero lo que está claro es que la vuelta al universo de Shrek va a ser por todo lo alto.

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