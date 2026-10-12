Dan Snow, historiador, es fan de esta serie: "Es una de las mejores de la historia. Han sometido al reparto al tipo de entrenamiento táctico al que habrían sido sometidos estos hombres"

"Creo que es una de las grandes escenas de la historia de la televisión". Con esta contundencia, el historiador Dan Snow, graduado con honores en Historia Moderna por la universidad de Oxford, ha celebrado y reivindicado la representación del Día D —o, concretamente, de una de las muchas batallas que se libraron en esa fecha— que firmaron el guionista Stephen Ambrose y el director Richard Loncraine en la extraordinaria miniserie 'Hermanos de sangre'.

Rigor y precisión

En un vídeo de YouTube, Snow, conocido por su trabajo en los programas de la BBC 'Battlefield Britain' y 'Century Battlefields', analizó un buen puñado de largometrajes y series de televisión que han cubierto la jornada que, según consideran muchos expertos, cambió el curso de la II Guerra Mundial, lanzando un especial número de flores y elogios al asalto a Brécourt Manor del show producido por Steven Spielberg.

Si hay algo que un especialista valora especialmente en una recreación de este corte, eso es la fidelidad y el rigor histórico —que se lo digan a Nolan con el tema de las armaduras de 'La Odisea'—, y el bueno de Dan no es una excepción a la norma. Y es que el de Westminster celebra la aproximación realista tanto a la acción como al uso de medios, estrategias y armas que se utilizaron en combate el 6 de junio de 1944.

Hicieron todo lo posible para garantizar que fuera lo más precisa posible. Sometieron al reparto al mismo tipo de entrenamiento táctico al que habrían sido sometidos esos hombres; el sonido y las armas son fieles a la realidad. Dispararon armas reales de la Segunda Guerra Mundial para crear un ambiente sonoro fiel, y esto pone de manifiesto la importancia de las pequeñas unidades formadas por hombres bien entrenados y bien dirigidos, en las que cada uno desempeñó su papel el Día D.

Para Dan Snow, son este tipo de decisiones y la suma de elementos las que hacen trascender a series como 'Hermanos de sangre' y las que lograron que la Easy Company consiguiese destruir los cañones alemanes que asediaban a las tropas estadounidenses que desembarcaban en la playa Utah.

Es la suma total de todas esas pequeñas acciones lo que hizo que el Día D fuera un éxito y que los aliados sufrieran menos bajas de las que temían al llegar a aquellas playas.

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