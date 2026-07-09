La segunda temporada de 'The Gentlemen' ya tiene fecha de estreno en Netflix y promete una nueva ración de estilazo, buena música y acción 100 % Guy Ritchie

Hace seis años, Guy Ritchie regresó mostrando su mejor versión y recordándonos que no hay nadie que sepa sumergirse en los submundos criminales británicos como él con la fantástica 'The Gentlemen: Los señores de la mafia'. Su jolgorio 100 % marca de la casa, tan violento como divertido, se las apañó para recaudar unos 115 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 22 millones; cifras más que suficientes como para que su universo diese el salto transmedia con un inesperado spin-off.

Más jolgorio criminal marca de la casa Ritchie

Fue en 2024 cuando 'The Gentlemen' —a secas— aterrizó en el catálogo de Netflix, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la plataforma, rascando 100 millones de visualizaciones a lo largo y ancho del planeta y ocupando el puesto número 1 en 75 países. Con esto sobre la mesa, es lógico que el clamor por una segunda temporada fuese popular; y cuando el pueblo habla, la gran N del streaming escucha —solo a veces—.

Ahora, dos años después de su anuncio, la temporada 2 de 'The Gentlemen' empieza a calentar motores con un tráiler que derrocha estilo, acción y buena música mientras presume de un reparto de primera que vuelve a estar encabezado por Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson y Vinnie Jones, quienes estarán acompañados por nuevas incorporaciones como Amra Mallassi o Benedetta Porcaroli.

En lo que respecta a la trama de la nueva tanda de episodios, la sinopsis reza tal que así:

Ha transcurrido un año desde que Eddie y Susie decidieron trabajar juntos en el imperio criminal internacional de Bobby. A medida que la empresa crece, las decisiones de Bobby se vuelven cada vez más erráticas. Ahora, Eddie y Susie deben decidir si intervenir o arriesgarse a perderlo todo. Pero la ambición desmedida nunca acaba bien…

Ahora bien, cuándo podremos ver los nuevos 8 capítulos de 60 segundos que compondrán la segunda temporada de 'The Gentlemen'? Por suerte no tendremos que esperar mucho, ya que se estrenarán el próximo 3 de septiembre de este mismo 2026, así que es cuestión de aguantar unas cuantas olas de calor más y tendremos nuestro refresco marca de la casa Ritchie.

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