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La segunda temporada de 'The Gentlemen' ya tiene fecha de estreno en Netflix y promete una nueva ración de estilazo, buena música y acción 100 % Guy Ritchie

Theo James, Kaya Scodelario y Ray Winstone vuelven a encabezar el reparto de la segunda temporada de la comedia criminal

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Víctor López G.

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Hace seis años, Guy Ritchie regresó mostrando su mejor versión y recordándonos que no hay nadie que sepa sumergirse en los submundos criminales británicos como él con la fantástica 'The Gentlemen: Los señores de la mafia'. Su jolgorio 100 % marca de la casa, tan violento como divertido, se las apañó para recaudar unos 115 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 22 millones; cifras más que suficientes como para que su universo diese el salto transmedia con un inesperado spin-off.

Más jolgorio criminal marca de la casa Ritchie

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Fue en 2024 cuando 'The Gentlemen' —a secas— aterrizó en el catálogo de Netflix, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la plataforma, rascando 100 millones de visualizaciones a lo largo y ancho del planeta y ocupando el puesto número 1 en 75 países. Con esto sobre la mesa, es lógico que el clamor por una segunda temporada fuese popular; y cuando el pueblo habla, la gran N del streaming escucha —solo a veces—.

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Ahora, dos años después de su anuncio, la temporada 2 de 'The Gentlemen' empieza a calentar motores con un tráiler que derrocha estilo, acción y buena música mientras presume de un reparto de primera que vuelve a estar encabezado por Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson y Vinnie Jones, quienes estarán acompañados por nuevas incorporaciones como Amra Mallassi o Benedetta Porcaroli.

En lo que respecta a la trama de la nueva tanda de episodios, la sinopsis reza tal que así:

Ha transcurrido un año desde que Eddie y Susie decidieron trabajar juntos en el imperio criminal internacional de Bobby. A medida que la empresa crece, las decisiones de Bobby se vuelven cada vez más erráticas. Ahora, Eddie y Susie deben decidir si intervenir o arriesgarse a perderlo todo. Pero la ambición desmedida nunca acaba bien…

Ahora bien, cuándo podremos ver los nuevos 8 capítulos de 60 segundos que compondrán la segunda temporada de 'The Gentlemen'? Por suerte no tendremos que esperar mucho, ya que se estrenarán el próximo 3 de septiembre de este mismo 2026, así que es cuestión de aguantar unas cuantas olas de calor más y tendremos nuestro refresco marca de la casa Ritchie.

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